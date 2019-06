Cartas Los demócratas no tienen cómo criticar a Trump

El presidente Donald Trump habla con reporteros en uno de los jardines de la Casa Blanca, Washington DC, el viernes 24 de mayo de 2019. AP

¿Cuál es la agenda de los demócratas para ganar las elecciones del 2020? Al parecer consiste en criticar al presidente Donald Trump por todo, y tratarle de hacer un juicio político (impeachment); estar de acuerdo y ayudar para que la inmigración descontrolada siga su camino a Estados Unidos y después criticar al gobierno por la forma en que se comportan con los inmigrantes.

No pueden hablar de desempleo. No pueden hablar del estado de la economía. No pueden hablar de que el Estado Islámico (ISIS) está prosperando en Siria e Irak. No pueden hablar de que todos los países del mundo se están aprovechando de Estados Unidos con respecto a los aranceles. No pueden hablar de que las industrias están abandonando a Estados Unidos para poner sus negocios en otros países por las regulaciones que tenían antes.

No pueden hablar de que rebajarían los impuestos a todos. No pueden hablar de que EEUU no está haciendo presión con los países de la OTAN para que cumplan con sus obligaciones de pago. Tampoco pueden hablar de la salud de la Bolsa de Valores.

Si por casualidad ganaran los demócratas y Trump deja la presidencia (lo que sería una desgracia para Estados Unidos), ¿qué van a hacer los demócratas? ¿Volver atrás? Los independientes y demócratas moderados pensarán, ¿qué me van a dar los demócratas que ya no tengo ahora?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Juan A. Molerio,

Miami