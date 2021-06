Los republicanos de Florida usan una excusa cínica para prohibir los pasaportes de vacunas | Editorial

Los cruceros Carnival Vista, a la izquierda, y Carnival Sensation de Carnival Cruise Line, se ven atracados en PortMiami después de que los CDC publicaran una nueva fase del Marco para la Orden de Navegación Condicional para los cruceros que operan o buscan operar en aguas estadounidenses, el miércoles 21 de abril de 2021. PPORTAL@MIAMIHERALD.COM

Está es la última táctica cínica que los legisladores republicanos de Florida han ideado para explicar su batalla miope e irresponsable con la industria de cruceros por los pasaportes de vacunas: Solo estábamos tratando de proteger a las minorías étnicas.

Eso es lo que el patrocinador de esta medida en la Cámara, el representante republicano Tom Leek de Ormond Beach, le dijo al Miami Herald la semana pasada mientras trataba de justificar la prohibición estatal que ha colocado a la industria de los cruceros en un limbo.

Leek explicó que él y otros republicanos de la Cámara de Representantes creen que exigir vacunas sería injusto para las poblaciones minoritarias porque se ha vacunado un porcentaje más alto de personas blancas que de personas negras o hispanas. Por lo tanto, dijo, exigir vacunas a las personas que suben a bordo de los barcos equivale a discriminación.

¿En serio? ¿Es esa realmente la razón?

Es curioso, porque eso no es lo que el gobernador Ron DeSantis ha estado diciendo durante semanas. DeSantis dijo que la ley de Florida, que prohíbe a las empresas exigir que las personas estén vacunadas para ofrecerles un servicio, es una cuestión de libertad personal, a pesar de que los expertos médicos han dejado en claro que vacunarse es la mejor manera de prevenir infecciones. Pero el gobernador se ha presentado a sí mismo como el tipo duro que defiende a “las personas sin poder” al hacer cumplir la ley ante las grandes corporaciones.

Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Libertad personal? ¿O un interés repentino en luchar contra la discriminación contra la gente negra y morena? (Por supuesto, estos son los mismos legisladores que dificultaron el voto de las personas negras y morenas).

No es ninguno, por supuesto.

Se trata de pura política. DeSantis se postula para la reelección con la mirada puesta en la contienda presidencial de 2024. También se ha beneficiado enormemente del patrocinio del ex presidente Donald Trump, por lo que está tratando de complacer a sus seguidores de base que quieren verlo luchar contra “The Man” (El hombre poderoso). (No importa que DeSantis sea, en realidad, The Man).

Así que él continúa siguiendo las estrategias de Trump, jugando con la salud y el bienestar de cualquier persona que quiera subirse a un crucero, al mismo tiempo que defiende el supuesto derecho de todos a subirse a un crucero. Eso, a pesar de que las líneas de cruceros son empresas privadas que deberían poder establecer sus propias políticas de salud. ¿Has oído hablar de la regla de que “sin camisa ni zapatos, no hay servicio?”.

Todo equivale a una postura descarada para el gobernador de un estado con al menos 37,265 muertes por COVID bajo su mandato. Pero la humildad no es una de los puntos fuertes de este gobernador.

Sin embargo, los negocios deberían serlo. La industria de los cruceros es muy importante para el estado. Emplea a unos 600,000 habitantes del sur de la Florida directa e indirectamente, y contribuye con $9,000 millones a la economía del estado, según Andria Muniz-Amador, directora de asuntos públicos de PortMiami, en un artículo del Washington Post.

Ahora, después de 15 meses de pandemia que obligó la suspensión de miles de empleos en Florida y le costó a la industria miles de millones de dólares, las compañías de cruceros no quieren correr el riesgo de otra ronda catastrófica de infecciones. Tampoco debería DeSantis. Lo último que necesitamos en este estado, o en el mundo ya que estos barcos viajan por todo el globo, es otro crucero con pasajeros infectados intentando encontrar un puerto que los reciba.

Según se informa, la industria ha seguido buscando formas de evitar la prohibición, pero a los republicanos no parece importarles. Han hecho sus cálculos políticos. Ya sea que se trate de la libertad personal o un deseo recién descubierto de proteger las necesidades de las minorías no vacunadas que quieren viajar en crucero, o necesitan sus trabajos relacionados con los cruceros, la excusa no importa mucho. Esto es política, y al diablo con la seguridad y la salud de todos.