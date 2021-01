El presidente de Ecuador dice que la agenda democrática de Biden debe comenzar en América latina | Opinion

Hace escasas semanas, el mundo observaba atónito las imágenes de la democracia más persistente del mundo puesta a prueba, y en ningún lugar se observaba con más atención que en América latina.

En los próximos meses, muchos países de nuestra región acudirán a las urnas en sus propias elecciones, en un momento que determinará si siguen el ejemplo de Estados Unidos y demuestran la resiliencia de nuestros sistemas democráticos, o si, por el contrario, sucumben a nuestras propias divisiones.

Las democracias efectivas requieren instituciones fuertes que den voz a los ciudadanos, limiten al poder y cuenten con mecanismos de control y contrapesos. Es aquí donde los gobiernos de Ecuador y otros países de nuestro hemisferio fallaron a nuestros pueblos, cuando las frágiles instituciones democráticas se vieron desbordadas por el populismo. Es por ello que el presidente Joe Biden, al considerar las muchas prioridades para su nueva administración, debería considerar como una de las más urgentes el reavivar las alianzas democráticas en la región.

Este año no menos de ocho países latinoamericanos celebrarán elecciones legislativas o presidenciales, o ambas. Mi país, Ecuador, será el primero, y dada nuestra singular historia reciente el ejemplo será inmensamente importante.

EL retroceso de la democracia era una tendencia peligrosa en América latina en los años previos a que asumiera el cargo; líderes carismáticos pero imprudentes alejaron a sus naciones de los principios democráticos, alienaron a socios cercanos, limitaron los derechos de sus pueblos y aceptaron el apoyo de actores externos que pretendían interrumpir el camino de nuestra región hacia la democracia y una mayor integración económica con los Estados Unidos.

En Ecuador, mi predecesor explotó esta tendencia abusando al interior de sus poderes y desvinculándose de Estados Unidos. Sin embargo, aunque su combatividad tenía cierto atractivo, años de creciente corrupción, agitación económica y endeudamiento pasaron factura.

Desde que asumí el cargo en 2017, he tratado de conducir a nuestra nación de vuelta a una senda que refleje los valores democráticos de Ecuador y hacia socios que compartan nuestros ideales. Mi administración ha trabajado incansablemente para restaurar las instituciones democráticas de Ecuador, inculcar el respeto al orden constitucional, restaurar la libertad de expresión y de prensa y reactivar nuestras alianzas internacionales. Hemos reestructurado nuestra deuda externa, hemos promovido las asociaciones público-privadas en sectores clave como las infraestructuras y la energía, hemos luchado contra la corrupción y hemos alcanzado acuerdos comerciales con algunos socios claves.

También hemos revitalizado nuestras relaciones con los Estados Unidos, con quienes nos unen estrechos lazos desde hace más de 170 años. Juntos, hemos firmado un acuerdo comercial de fase uno para facilitar el comercio entre nuestras naciones, hemos reabierto las operaciones de la agencia estadounidense para el desarrollo internacional en Ecuador para catalizar el desarrollo económico y apoyar la seguridad regional, y hemos reanudado nuestra larga colaboración en la lucha contra el narcotráfico. También hemos conseguido recientemente una financiación de la corporación financiera de desarrollo de Estados Unidos que estimulará nuestra economía, generará empleo y nos liberará de agobiantes condiciones de pago de deuda.

Como vicepresidente, Biden comprendió la importancia de unas relaciones sólidas con América latina. Reconoció que la integración regional tendría un impacto positivo y duradero, proporcionando estabilidad y fomentando la integración económica y el crecimiento en todo el hemisferio.

El imperativo de avanzar en estos objetivos tiene también una dimensión geopolítica. Ecuador es el único país de las Américas que bordea el océano pacífico que no tiene un acuerdo comercial global con Estados Unidos. Una asociación más estrecha entre Estados Unidos y Ecuador reforzará la posición de todo el hemisferio y promoverá la generación de empleo, un comercio justo y altos estándares comerciales a lo largo de toda la cuenca del pacífico, una visión que compartimos con Estados Unidos y que me propongo impulsar hasta mi último día en el cargo.

Por estas razones, la integración regional debe encabezar la lista de prioridades del presidente Biden. Las naciones de América latina no están todas en la misma trayectoria y la alineación hemisférica no está en absoluto garantizada. Ecuador no es el único país afectado por las promesas vacías y los personajes polarizadores que siembran la división y la discordia. Algunos de nuestros vecinos, alentados por actores externos, han descarrilado el progreso democrático y económico.

Como resultado, las elecciones que tendrán lugar en las próximas semanas y meses pueden inclinar la balanza a favor o en contra del progreso que nuestra región necesita urgentemente, y que el presidente Biden está consciente que es vital para los intereses de Estados Unidos. Atención inmediata y un liderazgo renovado de Estados Unidos en la cumbre de las Américas de este año, coadyuvarán a los esfuerzos de quienes luchan para que la libertad, la democracia y la prosperidad florezcan en todo el hemisferio.

Es esencial que las democracias afines nos unamos para reforzar e incrementar resultados concretos de nuestros valores y enfoques compartidos.

Juntos, podemos ganar los debates a los que se enfrentan los países de América hoy en día, no con palabras que nuestros oponentes utilizan para dividir, sino con acciones que nos unen en la causa de mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

Lenín Moreno es el actual presidente de Ecuador. Fue elegido por primera vez en 2017 y no se postula para la reelección.