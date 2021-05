‘Se trata de elevación’: Comprar una casa en el sur de la Florida en la era del aumento del nivel del mar

Coral Gables tiene un precio de venta promedio de $1.1 millones. Vista de una casa unifamiliar en Coral Gables. el Nuevo Herald

En el sur de la Florida, las principales consideraciones a la hora de elegir una nueva vivienda han cambiado, gracias al cambio climático.

"Antes todo era ubicación, ubicación, ubicación. Ahora, se trata de elevación, elevación, elevación. El nuevo comprador tiene que preocuparse de ambas cosas", dice George Jalil, agente y presidente de Miami Way Realty.

El aumento del nivel del mar no encabeza la lista de preocupaciones de los compradores o vendedores en el sur de la Florida (especialmente si se es lo suficientemente rico como para permitirse los costos siempre disparados de las propiedades frente al mar), pero para los compradores preocupados por el presupuesto, la elección de la casa equivocada podría tener costosas consecuencias.

En los 30 años de vida de una hipoteca típica, algunas partes del sur de la Florida podrían empezar a ver cómo las aguas de las inundaciones empapan regularmente sus calles, patios o incluso sus casas. Los gobiernos locales prevén una aumento del nivel del mar de más de un pie para el año 2050, y solo en Miami podrían producirse inundaciones por la marea alta unas 150 veces al año para entonces, según un análisis de la NOAA. Un informe de la consultora McKinsey señala que la preocupación por el aumento del nivel del mar podría hacer caer los precios de los inmuebles en la Florida hasta un 15 por ciento en esta década, años antes de que las aguas de las inundaciones lleguen a las puertas.

Después de años de ocultar el tema del cambio climático, los profesionales inmobiliarios del sur de la Florida han empezado a hablar con los compradores sobre sus preocupaciones por el aumento del nivel del mar y las inundaciones, según Jalil. "La gente que quiere mudarse al sur de la Florida tiene más preguntas [sobre el aumento del nivel del mar y las inundaciones] que la gente local".

Los agentes inmobiliarios sugieren un seguro contra inundaciones, tecnología para evitar que las aguas inunden y, sobre todo, buscar una casa en un terreno elevado.

El concepto de vecindario "seguro contra inundaciones" para la propiedad es un concepto tenso, pero cinco agentes inmobiliarios de Miami-Dade y expertos en seguros e inundaciones entrevistados por el Miami Herald recomiendan estas estrategias para elegir una vivienda.

Ubicación, ubicación, ubicación

Para la mayoría de los compradores, el presupuesto determina el vecindario. Cuando tienen en cuenta el tiempo de desplazamiento, las escuelas, los lugares de culto y la proximidad a la familia, las opciones se reducen considerablemente. Si se añade la elevación, la lista se reduce aún más.

Desde el punto de vista del clima, el consultor medioambiental Albert Slap dijo que no considera que ningún vecindario del sur de la Florida sea universalmente "malo" o "bueno" para comprar una casa.

"No se trata de fatalidad ni de pesimismo, sino de lo que es adecuado para una familia concreta, una empresa o lo que sea", dijo Slap, presidente de Coastal Risk Consulting. El interés de un comprador por adquirir una casa en una zona propensa a las inundaciones puede depender de múltiples variables: cuánto tiempo piensa vivir allí, si puede pagar un seguro contra inundaciones o si tiene una red de seguridad a la cual recurrir si un huracán o una inundación destruyen la casa.

"¿Se trata de alguien que está invirtiendo todo su patrimonio en esta casa? ¿O es alguien a quien no le importa?", señaló Slap. "Ves a famosos en Star Island gastando 20 millones de dólares en propiedades que no van a durar 30 años; simplemente no. Hay mucha gente en Miami y en el sur de la Florida que tiene tanto dinero que no le importa".

Parte de ese cálculo consiste en decidir cuánta inundación está uno dispuesto a tolerar, incluso fuera de la línea de su propiedad. Aunque una casa puede estar elevada y a salvo de las inundaciones, las vialidades cercanas podrían quedar anegadas en una tormenta fuerte. O el campo de fútbol local podría quedar empapado en una marea alta.

Como dice Slap, "no quieres comprar un castillo con un foso alrededor".

La herramienta de cartografía del aumento del nivel del mar de Climate Central muestra en azul y en verde los terrenos que podrían verse afectados por las inundaciones en Miami bajo un pie de aumento del mar, previsto para 2050. Climate Central

En un mapa, Miami-Dade está delimitada por el azul –que indica agua– al este y al sur. Cuando se tiene en cuenta el aumento del nivel del mar, el azul invade las orillas de los ríos y canales, empujando la costa hacia el interior e incluso filtrándose desde el lado de Everglades.

Un repaso a dos populares servicios de cartografía del cambio climático –Climate Central's Surging Seas y First Street Foundation's Flood Factor– revela algunas zonas de gran elevación. La mayor parte se agrupa en torno a la cresta costera, una columna vertebral de terreno elevado que atraviesa el centro del condado. Es el lugar donde Henry Flagler construyó su tren, y en muchos lugares, es alrededor de una docena de pies sobre el nivel del mar, muy por encima del promedio del condado de siete pies.

Basándose en esos mapas y en las tendencias del mercado, un panel de dos agentes inmobiliarios locales y un experto en seguros crearon una lista de vecindarios que recomendarían a sus clientes. Allapattah, Coral Gables, Homestead, Pinecrest, South Miami y Wynwood fueron los primeros. El panel incluía a Jalil, al director general de Keyes Company, Mike Pappas, y al socio de JAG Insurance Group, Luis Gazitua.

Algunos activistas y residentes advierten que, a medida que la marea determina qué tipo de terreno es más deseado, pudiera dar lugar a un fenómeno llamado aburguesamiento climático que hace subir los valores más allá de las posibilidades de los residentes con menores ingresos.

Para los compradores con bajo presupuesto, Homestead debería ser su mejor opción. Compass Florida LLC

Para los compradores con bajo presupuesto, Homestead debería ser la "zona cero", dijo Pappas. "El mejor valor es Homestead", afirmó, destacando cómo los compradores todavía pueden encontrar fincas y casas relativamente grandes en comparación con otros vecindarios de la lista.

Los compradores de vivienda por primera vez ya conocen la ciudad. El código postal 33033 de Homestead tuvo la mayor cantidad de ventas de casas unifamiliares por debajo de los $400,000 desde el primer trimestre hasta el tercero de 2020, según datos proporcionados por la Miami Association of Realtors.

¿Puede la elevación de las vialidades por el aumento del nivel del mar hacer más valiosa una vivienda? Un informe de Miami Beach dice que sí

Los precios en Homestead suelen estar un 29 por ciento por debajo del precio de venta promedio de una casa en el condado, que es de $450,000, según el último reporte de ventas de la Miami Association of Realtors. En mayo de 2021, el precio de venta promedio de una casa en Homestead era de $350,000, según datos de ventas del Multiple Listing Service (MLS).

"Homestead es muy bueno", indicó Jalil, "porque tienes un equilibrio de áreas no inundadas combinadas con casas de buen precio".

Allapattah es una ganga aún mayor, con precios de venta un 32 por ciento por debajo del promedio del condado, en $340,000, según Realtor.com.

La herramienta cartográfica Flood Factor muestra el nivel de riesgo de inundación de las propiedades de Miami-Dade en una puntuación del uno al 10. Los propietarios de viviendas pueden utilizar esta herramienta y otros consejos para asegurarse de que su próxima compra de una casa sea seca. Flood Factor

Los compradores con presupuestos más generosos pueden optar por Coral Gables, Pinecrest o South Miami, dijo Pappas. Los precios promedio son mucho más altos, con un precio de venta promedio de $1.1 millones en Coral Gables, $1.4 millones en Pinecrest y $884,000 en South Miami, según los datos de ventas del MLS de abril de 2021.

La mayoría de los expertos en cambio climático ven los bienes raíces de Miami-Dade como una propuesta en declive. Pero ese riesgo no entra en juego para la mayoría de las propiedades durante un tiempo.

Solo una pequeña fracción de las propiedades del sur de la Florida está en riesgo de inundación grave y permanente en los próximos 30 años. El mapa Flood Risk Explorer Miami de Flood Factor muestra que para 2051, 8,045 edificios tienen un 20 por ciento de posibilidades de inundación. De esos edificios, el 60 por ciento tiene la posibilidad de sufrir una inundación de uno a cuatro pies, lo que podría ser devastador.

Aunque no hay certeza sobre el momento, los modelos actuales de los científicos climáticos internacionales y los expertos locales muestran que se prevé que el problema empeore. Con seis pies, la cantidad que se espera para el final del siglo, queda muy poca tierra seca.

"Yo sería muy cauteloso a la hora de comprar una propiedad en el sur de la Florida debido al aumento del nivel del mar", advirtió Kristina Dahl, científica climática de la Union of Concerned Scientists. "Dicho esto, eso no ha frenado el panorama inmobiliario en el sur de la Florida".

Allapattah tiene un precio promedio de venta de $340,000 para viviendas unifamiliares. Arriba: Un vistazo a una vivienda unifamiliar en Allapattah. CHARLES TRAINOR JR MIAMI HERALD STAFF

Los compradores y agentes inmobiliarios no ven ningún problema. Las ventas y el valor de las propiedades han seguido disparándose durante el último año, alcanzando un máximo histórico de $490,000.

Sin embargo, un estudio de Harvard descubrió que los propietarios de viviendas unifamiliares están empezando a pagar más por las propiedades de gran altura en Miami-Dade, una señal de que esas casas se están volviendo más valiosas. Otro estudio de Columbia University sugiere que la amenaza de las inundaciones está impidiendo que los precios de las viviendas costeras suban tanto como podrían.

El aumento del nivel del mar no hundirá todo el mercado inmobiliario de la Florida, dicen los expertos. Solo algunas partes

Un estudio reciente de Realtor.com mostró que entre 2014 y 2019, el precio de venta por pie cuadrado aumentó alrededor del 52 por ciento para las casas unifamiliares, condominios y townhomes de Miami-Dade con bajo riesgo de inundación. Las casas con mayor riesgo de inundación, según los investigadores, solo aumentaron un 5 por ciento en valor durante ese mismo lapso, la disparidad más dramática de los 78 condados incluidos en el estudio.

Un estudio reciente de Realtor.com demostró que entre 2014 y 2019 el precio de venta por pie cuadrado aumentó un 49 por ciento más lento en las propiedades de Miami-Dade con mayor riesgo de inundación frente a las propiedades con menor riesgo. Realtor.com

Danielle Hale, economista en jefe de Realtor.com, dijo que la empresa introdujo recientemente datos sobre el riesgo de inundación para cada parcela en el sitio a través de una asociación con Flood Factor porque los compradores estaban pidiendo más información sobre el riesgo de inundación.

"Es importante que los compradores de viviendas sean conscientes de eso entre todas las demás cosas", dijo. "Especialmente en una zona como Miami, donde tienes muchas propiedades que están más obviamente en riesgo porque están cerca de la costa".

Aun así, los agentes inmobiliarios dicen que reciben pocas preguntas relacionadas con las inundaciones durante el proceso de compra de una vivienda.

"La gente está más interesada en tener ventanas de impacto y protección contra huracanes, señaló Wollmann de la Miami Realtors Association. "El último comprador que sacó el tema de las inundaciones era de Boston y fue hace cinco años".

Las tres principales preocupaciones de los compradores –y de los agentes inmobiliarios locales– incluyen los programas de asistencia a los compradores de vivienda de primera vez, los problemas de las asociaciones de propietarios de condominios y la financiación de los mismos, según un Miami Association of Realtors 2021 Advocacy Survey, que encuestó a casi 1,200 miembros. La resiliencia ocupó el puesto 14 de 20 preocupaciones.

"Hace años nunca se escuchaban estas preguntas", aseveró Pappas. "La gente está más educada y preocupada, pero no vemos que sea un factor limitante".

Guía para determinar tu riesgo

Una vez que te hayas decidido por un vecindario, el siguiente paso es averiguar el riesgo de inundación de las viviendas que te interesan.

Lo que parece el paso más fácil, identificar si una propiedad se ha inundado en el pasado, puede ser difícil. No hay ninguna ley que obligue a los vendedores a revelar las inundaciones pasadas de una propiedad, a diferencia de lo que ocurre con los socavones o la pintura con plomo. La Florida es uno de los pocos estados que no exigen la divulgación de las inundaciones, aunque existe la opción de revelar voluntariamente esa información en un formulario de divulgación.

¿Tu propiedad corre riesgo de inundación? Una nueva herramienta muestra que millones sí, incluyendo pueblos enteros de la Florida.

En cuanto a futuras inundaciones, la mayoría de los compradores suponen que pueden obtener toda la información que necesitan de un mapa de inundaciones de la FEMA, que determina si alguien está o no en una zona que requiere un seguro de inundación. Pero no es así.

Los expertos afirman que los mapas suelen estar desfasados y ser incorrectos, y por ahora, la FEMA no tiene en cuenta las precipitaciones ni las inundaciones por mareas para los seguros de inundación, por lo que el precio anual de una póliza no refleja el costo real de proteger una propiedad. Eso va a cambiar pronto, pero aún así no lo dice todo. Tampoco lo hacen los mapas que modelan cuánto pudiera subir el nivel del mar en una comunidad.

Herramientas gratuitas como MyFloodRisk.org o FloodFactor.com, pueden dar una mejor idea de si un extremo de un vecindario se enfrenta a más inundaciones que otro. Algunos productos permiten al usuario personalizar la información introduciendo datos como la elevación del primer piso o el número de pisos de la vivienda, algo que los servicios gratuitos no realizan automáticamente.

La herramienta cartográfica Flood Factor muestra cómo unas 8,000 propiedades de Miami-Dade tienen una probabilidad de uno en cinco de sufrir una inundación en 2050. Los propietarios de viviendas pueden utilizar esta herramienta y otros consejos para asegurarse de que su próxima compra de una casa sea seca. Flood Factor

Conocer aspectos como la elevación de tu primer piso o la elevación de las propiedades y calles vecinas puede marcar la diferencia, dijo Slap, presidente de Coastal Risk Consulting. Su empresa es una de las varias que hay en el mercado que ofrece a los clientes una evaluación personalizada del riesgo de inundación para ayudarles a tomar decisiones informadas antes de comprar una casa.

¿Está su terreno en riesgo por la subida del mar? Más empresas quieren vender la respuesta al sur de la Florida

Otras empresas que ofrecen servicios similares son Jupiter, una startup de Silicon Valley, y consultoras como AECOM, pero estas se dirigen más a empresas y ciudades.

Slap recomienda a los compradores que investiguen lo que están haciendo sus futuras ciudades para hacer frente al aumento del nivel del mar y las inundaciones antes de decidir dónde comprar. Algunos lugares, como Miami y Miami Beach, están gastando cientos de millones para proteger los rincones más aguanosos de sus ciudades en la próxima década, mientras que otros no tienen planes.

Dahl, la científica, está de acuerdo en que es importante que los residentes se enteren de lo que sus ciudades están haciendo en el frente de las inundaciones, pero advierte que esos costos podrían acabar en la cuenta del dueño.

"También es importante tener en cuenta que nuestra capacidad de adaptación para salir de esta situación tiene un límite, y que esas medidas locales pueden hacernos ganar algo de tiempo, pero son costosas y una gran parte de ese costo corre a cargo de los impuestos de los residentes", señaló.

South Miami tiene un precio promedio de venta de $884,000 para viviendas unifamiliares. Arriba: Una casa unifamiliar listada por $765,000 en enero de 2021. Kerdyk Real Estate; Realtor.com

Información sobre seguro contra inundaciones

El seguro contra inundaciones es imprescindible, dijo Gazitua, de JAG Insurance Group, y no debería confundirse con el seguro de hogar, que cubre los daños por agua y las filtraciones debidas a huracanes, pero no el aumento del nivel del mar ni las inundaciones.

"Te sorprendería de que algunas áreas que no están en zonas de inundación tengan problemas de inundación", señaló Gazitua. "La suposición es que cuanto más lejos estés del océano, más seguro estarás de las inundaciones, pero la verdad es que hay algunos focos en los vecindarios que se inundan debido a [problemas con] los sistemas de drenaje, a que llueve más o a que la zona está cerca de un lago".

Los compradores pueden obtener estimaciones de seguro de inundación para los hogares con la ayuda de un agente de bienes raíces durante el proceso de búsqueda, comentó Jennifer Wollmann, presidenta en 2021 de la Board Miami Association of Realtors y agente inmobiliaria-asociada con Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty.

El gobierno federal aplica las nuevas tarifas de los seguros contra inundaciones. Un millón de personas en la Florida pagarán más

Por lo general, esa estimación proviene de los agentes de seguros, pero recientemente la Miami Association of Realtors se asoció con CartoFront para permitir a sus miembros el acceso a las estimaciones de seguros de inundación generados automáticamente en cualquier casa del sur de la Florida. El servicio muestra las estimaciones de los seguros contra inundaciones a través del National Flood Insurance Program, administrado por la FEMA, y las compañías privadas de seguros contra inundaciones para cualquier propiedad en Miami-Dade a través del sitio privado de agentes inmobiliarios, Multiple Listing Services.

"Los agentes inmobiliarios han visto la cancelación de contratos porque los compradores luego dicen que el seguro de inundación es más alto de lo que esperaban", dijo Luis Gazitua, socio de JAG Insurance Group.

Las tasas de seguro de inundación para los nuevos propietarios se disponen a aumentar en octubre, pero Gazitua comentó que los vendedores pueden transferir sus pólizas a los compradores para mantener los precios más bajos.

"Si recibes una hipoteca de 30 años en la playa, digamos que estás pagando $3,500 por año en seguro contra inundaciones, puedes transferir eso al comprador", dijo. "No mucha gente sabe que se puede heredar la póliza. Es la única póliza que podría ser transferible. Lo único que cambiaría es el nombre en la póliza".