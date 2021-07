¿Quién sustituye las flores en el homenaje de Surfside? Es una misión para este joven de 17 años

Tragedias como el colapso del condominio de Surfside son la razón por la que un estudiante de 17 años dijo que comenzó su organización sin fines de lucro, Helping Others and Giving Hope, hace casi dos años.

Desde que inició el grupo, que responde al acrónimo HOAGH, en septiembre de 2019, Steven Ferreiro ha organizado docenas de colectas de alimentos, enviado un camión lleno de suministros humanitarios a las Bahamas tras el huracán Dorian y organizado una casa sin pagar renta durante seis meses para dos trabajadores médicos que perdieron su hogar debido a un incendio.

“Siempre me ha gustado retribuir, gracias a mis padres”, dijo Ferreiro el jueves. “Siempre me inspiraron. No tuvieron tanto como yo y mis dos hermanos cuando crecieron, así que cuando lo tuvieron, nos enseñaron a retribuir todo lo que podamos”.

Ferreiro, que va a cursar su último año en Miami Arts Studio 6-12 en Zelda Glazer, dijo que su deseo de ayudar a los demás es previo a la creación de HOAGH. Después del huracán Irma en septiembre de 2017, que destruyó gran parte de los Cayos de la Florida, él y su padre empacaron un automóvil lleno de alimentos, agua y suministros y los entregaron a la cadena de islas.

Desde que inició su grupo, ha conseguido la ayuda de sus hermanos –Brian, de 15 años, y Jason, de 24–, así como de sus padres, Esteban Ferreiro y Patricia Arango. Jason estudia ahora Derecho en Nueva York, pero sigue ayudando a su hermano menor cuando se lo pide.

“Siempre me ha apoyado en todo lo que he necesitado, y también mi hermano pequeño”, dijo Ferreiro.

Sus compañeros de clase y el personal de Zelda Glazer también han participado en varios de sus esfuerzos benéficos, señaló Ferreiro.

A lo largo de los años, su trabajo ha llamado la atención de los medios de comunicación nacionales, y ha aparecido en programas como “Inside Edition” y el programa de entrevistas de Kelly Clarkson.

Su éxito radica en su capacidad para trabajar con empresas y otras organizaciones. Por ejemplo, para su misión sobre el huracán Dorian, se puso en contacto con UPS y los Teamsters para pedirles su ayuda y experiencia. HOAGH también trabaja a menudo con Farmshare, una organización sin fines de lucro del sur de la Florida que entrega productos frescos de las granjas que, de otro modo, se echarían a perder si tuvieran que ser enviados al mercado.

Cuando su madre le dijo que el edificio Champlain Towers South se había derrumbado el pasado jueves, Ferreiro dijo que estuvo todo el día viendo y leyendo sobre la tragedia, sintiendo la necesidad de actuar.

“Me dije: ‘Esto está llegando a un punto en el que tengo que hacer algo’”, dijo.

Como suele hacer en momentos como este, llamó a algunos de sus amigos y empezaron a elaborar un plan y a llamar a las empresas para pedirles que ayudaran a hacer llegar alimentos al personal de emergencias, que buscan incansablemente a los supervivientes entre los escombros del edificio.

Pepsi donó 10 pallets de aperitivos y refrescos. Karla Cuban Bakery comenzó a enviar alimentos, y sigue haciéndolo, dijo Ferreiro, al igual que la popular cadena de restaurantes locales Sports Grill.

Tropical Smoothie Cafe también preparó 60 smoothies para que HOAGH los recogiera y entregara a los rescatistas.

“Estaré aquí hasta el último día si es necesario”, aseveró Ferreiro. “Los bomberos están trabajando duro. Es increíble”.

Ferreiro comentó que también espera dar algo de consuelo a las familias de las 18 personas encontradas fallecidas hasta ahora y a los seres queridos de las más de 140 que siguen sin aparecer. Se puso en contacto con la floristería Galleria Farms, que ha donado hasta ahora unas 25 cajas de flores que se colocaron en el muro conmemorativo improvisado frente al lugar del derrumbe.

“Hay mucha gente que se ha unido”, señaló. “Estamos intentando hacer todo lo que podemos. Por eso empecé con esto”.