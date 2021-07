Registros muestran red de pagos que implican a actores en la investigación sobre el candidato falso al Senado

Un joven agente político republicano que también es objeto de una investigación por corrupción pública sobre el ex senador estatal republicano Frank Artiles hizo una oferta a una recién graduada de la universidad el pasado mes de septiembre: le pagaría $1,500 por presidir un comité político y, a cambio, ella no tendría que hacer nada.

En ese momento, Hailey DeFilippis, de 25 años, de Palm Harbor, acababa de enterarse de que estaba embarazada y estaba “asustada por el dinero”.

Así que aceptó la oferta de Alex Alvarado. Y anotó su nombre como presidenta de The Truth, un comité político financiado con dinero oscuro que gastó $180,000 en anuncios políticos por correo para promover candidatos falsos en las elecciones clave al Senado estatal de 2020: dos en Miami-Dade y una en la Florida Central.

Cuando los periodistas empezaron a llamarla con preguntas sobre el comité, Alvarado le pagó $2,500 dólares más por sus “molestias”.

“Me contrataron por $1,500. Como si ese fuera el trato. Y luego fue lo suficientemente generoso como para darme más debido al estrés que me estaba causando”, comentó DeFilippis en una declaración jurada que dio a los fiscales de Miami en diciembre.

DeFilippis, que dijo que se conectó con Alvarado a través de un amigo de la preparatoria, testificó que no sabía nada del esquema para influir en las elecciones de 2020. Pero sus declaraciones, y otros documentos publicados a última hora del viernes, proporcionan nuevos detalles sobre la amplitud de la investigación criminal sobre Artiles y su viejo conocido, Alexis Pedro Rodríguez.

Fiscales indican que Rodríguez fue reclutado por Artiles y le pagaron unos $44,000 para que cambiara su afiliación partidista de republicano a no partidista para calificar en la boleta electoral e intentar influir en el resultado de la elección del Distrito 37 del Senado de Miami-Dade. La candidata republicana Illeana García ganó la contienda por 32 votos. Rodríguez, que compartía el mismo apellido que el titular demócrata, recibió más de seis mil votos.

Entre el 15 de junio y el 15 de noviembre de 2020, Artiles fue contratado para trabajar para el veterano operador político republicano Pat Bainter por $15,000 al mes, según muestran los documentos judiciales. Bainter pagó a Artiles $90,000 y le reembolsó sus viajes, un servicio de mensajería y $4,000 por “investigación”, según esos documentos.

‘A la espera de órdenes’

Esa partida hizo que el director financiero de Bainter en Data Targeting Inc, Lance Gardner, cuestionara su legitimidad, según los correos electrónicos publicados el viernes.

“¿Esto es correcto? Hay una partida de $4,000 para ‘investigación’”, preguntó Gardner.

Bainter respondió: “Lo es”. En un correo electrónico posterior añade: “Tú y yo hablaremos”.

En un correo electrónico de Artiles del 14 de septiembre, el ex legislador dejó claro que Bainter da las órdenes. Artiles escribió: “Adjunto la factura de septiembre para su revisión y aprobación. Quedo a la espera de órdenes. Por favor, recuerden que tengo 6 PC’s para independientes si los necesitan”. La referencia a “PC’s” se refiere muy probablemente a comités políticos.

Artiles firmó un contrato con Bainter el 9 de junio de 2020. Al día siguiente, Rodríguez se reunió con Artiles en la residencia de Artiles en Palmetto Bay para rellenar los formularios de la campaña, según los investigadores que señalaron en una declaración jurada de arresto que Rodríguez no tenía “ningún conocimiento previo en cuanto a los formularios necesarios para calificar como candidato a un cargo electo y se basó en las instrucciones de Artiles”.

Ni Bainter ni Gardner han respondido a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos en busca de comentarios desde que el Herald se enteró de que habían recibido las citaciones. La poderosa firma de investigación vinculada al Partido Republicano, con sede en Gainesville, también sirvió como consultor general para las campañas del Senado republicano durante el ciclo electoral de 2020.

El presidente del Senado, Wilton Simpson, que dirigió las campañas senatoriales republicanas durante el ciclo electoral de 2020, ha dicho que no tuvo nada que ver con el esfuerzo de Artiles ni con los correos políticos.

“No tuvimos ninguna participación, ni estábamos al tanto de la participación externa en la contienda”, dijo en marzo Erin Isaac, una portavoz del comité político que dirige las campañas republicanas en el Senado, y Simpson, quien dirige el comité político.

¿Cuál es el alcance de la investigación?

Los registros divulgados el viernes muestran que los investigadores de Miami están buscando más allá de Artiles y Rodríguez, que hasta ahora son los únicos que se enfrentan a cargos penales, para encontrar el origen del dinero y comprender la amplitud del supuesto esquema.

Los investigadores también están buscando la fuente de más de medio millón de dólares gastados en correos políticos que reforzaron la candidatura de tres candidatos sin partido en las tres contiendas para el Senado, incluyendo a Rodríguez. Solo en el Distrito 37 del Senado los votos a favor del candidato sin partido resultaron decisivos.

En total, un grupo de dinero oscuro llamado Grow United gastó $550,000 en lo que se ha reportado en los documentos de la campaña como correos políticos, pagados por dos comités políticos, The Truth y Our Florida. Ambos comités políticos estaban presididos por mujeres jóvenes sin experiencia política conocida que fueron reclutadas por Alvarado.

Los correos políticos se enviaron a los votantes en octubre de 2020 y hablaban de los candidatos sin partido, que no habían hecho campaña independiente, como candidatos con ideales progresistas en un aparente intento de atraer a los votantes demócratas.

Alvarado le notificó a The Miami Herald en abril que nadie lo contrató para ejecutar el esfuerzo. Dijo que era una “aventura empresarial”. Su padrastro, Luis Rodríguez, opera Advance Impressions LLC, que imprimió anuncios de correo político por valor de $550,000, según los registros financieros de la campaña. El padrastro de Alvarado se encuentra entre las personas que han sido entrevistadas como parte de la investigación, según los registros.

“Este es un esfuerzo de gasto independiente. De acuerdo con la ley, no hubo coordinación con estos candidatos y especialmente no con nadie que pueda o no haberlos reclutado”, dijo Alvarado en un mensaje de texto al Herald en ese momento.

Tim VanderGiesen, un abogado especializado en corrupción pública de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, dijo a DeFilippis en diciembre que Alvarado era un “posible sujeto” de la investigación. Al ser contactado por teléfono, Alvarado declinó hacer comentarios. No se han presentado cargos penales contra él.

Los investigadores alegan que el reclutamiento de Rodríguez por parte de Artiles como candidato falso en la contienda se derivó de un mensaje privado de Facebook enviado a las 4 a.m. del 15 de mayo de 2020. “Llámame”, escribió Artiles a Rodríguez, según las capturas de pantalla de la conversación. “Tengo una pregunta para ti”.

Se acusa a Artilesde pagar a Rodríguez $44,708 entre junio y noviembre de 2020 a cambio de que este cambiara su afiliación partidista de republicano a sin partido y calificara para la votación.

Lazos familiares

Los documentos publicados el viernes también revelan un entramado de conexiones que involucran al cuñado de Artiles y al concesionario de coches de la familia como parte de la investigación.

El cuñado de Artiles, Wade Scales, pagó a Rodríguez $9,000 a petición de Artiles, dijo Scales en su declaración. Artiles le comentó a Scales que le devolvería el dinero en dos semanas, con intereses, alegó Scales. Era mucho dinero para Scales, dijo en su declaración, pero dijo que confiaba en Artiles y aceptó hacerlo.

Sin embargo, Scales informó a los investigadores que le ponía nervioso dar dinero a Rodríguez, a quien conocía desde hacía tiempo y sabía que tenía un historial de dificultades financieras.

“Le he prestado dinero a Alex en el pasado, es difícil recuperarlo de él”, dijo Scales en una declaración jurada a los investigadores en marzo. “Le dije [a Artiles], más vale que tengas cuidado si tratas con Alex Rodríguez porque no le gusta devolver el dinero”.

Los registros publicados el viernes muestran que los fiscales citaron los registros bancarios de Scales de First Horizon Bank en Palmetto Bay entre el 1º de enero y el 15 de diciembre de 2020, así como los registros de retiros de efectivo el 13 de noviembre de 2020. El 19 de noviembre, según los documentos, Scales depositó un cheque por $15,945 de Key Scales Ford de Leesburg y recibió $9,000 en efectivo.