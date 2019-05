Venezuela: Retiraran inmunidad a más diputados

La lista de diputados opositores sujetos a procesos judiciales aumentará próximamente, anunció el miércoles Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

"Ayer me dijeron, ya entraron otros diputados a esta lista de los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria", dijo Cabello en su programa semanal de radio y televisión "Con el Mazo Dando", sin dar detalles.

El jefe de la Constituyente, aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, afirmó que "no puede haber impunidad" para los involucrados en el fallido llamado del líder opositor Juan Guaidó a un levantamiento militar el 30 de abril.

Cabello hizo sus comentarios después que en las últimas dos semanas 14 legisladores de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, fueron despojados de su inmunidad parlamentaria y puestos bajo investigación por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros.

La Constituyente _integrada en su totalidad por los partidarios del oficialismo y considerada ilegitima tanto por la oposición como por más de cinco decenas de países_ retiró la inmunidad a los diputados luego que el Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el gobierno, acordara procesarlos.

Guaidó, que como jefe del Congreso se declaró presidente interino en enero, ha acusado al gobierno de Maduro de estar "tratando de cerrar por la vía de los hechos" a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

La legitimidad de Guaidó como presidente encargado es reconocida por Estados Unidos y otros 50 países, que consideran que la reelección de Maduro en mayo del 2018 fue fraudulenta.

Al referirse al caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Edgar Zambrano, Cabello se mofó de las denuncias esgrimidas por sus familiares y abogados sobre el paradero del legislador desde el 8 de mayo, cuando fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) o policía política, justo un día después que le fue retirada la inmunidad parlamentaria.

Zambrano, el único legislador detenido hasta el momento en relación con la fallida rebelión del 30 de abril, “está bien preso”, indicó Cabello.

"Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie, entonces tiene que funcionar la justicia", agregó. “Hasta que la investigación del 30 de abril quede aclarada, quien esté preso permanecerá así”.