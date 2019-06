Apagón masivo deja sin electricidad a Uruguay y Argentina

Una imagen de archivo de los frecuentes apagones que sufre Venezuela. AP Foto

Miles de personas amanecieron sin electricidad el domingo en Argentina y Uruguay en un apagón aparentemente sin precedentes, el cual podría haber desatado un caos mayor si no fuera porque es día de descanso y se celebra el Día del Padre.

En Argentina muchas ciudades no contaban con semáforos ni alumbrado público, y en las redes sociales se multiplicaban las imágenes urbanas sin electricidad. Aunque no hay datos oficiales, no se recuerda un apagón tan masivo que haya afectado a dos países a la vez.

En Argentina viven unos 45 millones de personas y en Uruguay unos 3,5 millones. Buena parte de esta población, sobre todo en territorio argentino, se quedó sin electricidad, pero aún no había cifras sobre el número exacto de afectados.

A media mañana el servicio comenzaba a restablecerse poco a poco en ambos países, pero las autoridades seguían sin conocer la causa de la caída masiva del sistema.

“La Secretaria de Gobierno de Energía informa que hoy a las 7:07 se produjo el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y que afectó también a Uruguay. Las causas se están investigando y aún no están determinadas”, afirmó el organismo oficial, que señaló que ya se inició la recuperación en algunas regiones y que “se está abriendo el resto del sistema para continuar con la recuperación total”, lo que podría llevar varias horas.

La compañía eléctrica Edesur informó de “la normalización del servicio a 450.000 clientes a las 11:53 am. Nuestro Centro de Control prioriza el abastecimiento a hospitales y centros de salud del área de concesión”.

Alejandra Martínez, vocera de la empresa, declaró al canal de noticias TN que se requerirá el día completo para que el servicio sea restablecido en toda Argentina.

La región sureña de Tierra del Fuego no resultó afectada debido a que no está conectada al sistema eléctrico nacional.

“Empecé a trabajar a las 8 y ya no había luz; es un corte en casi todo el país”, declaró el taxista Silvio Ubermann, de 51 años, a la AP. “Dado que es domingo y hay poco transito eso mermó el problema. Si esto hubiera sido un día entre semana hubiera sido un caos, porque no habría habido colegio, transporte”.

“Hay a veces cortes en el verano producto de un mayor consumo de electricidad, pero no un corte tan generalizado; todo el país. Jamás he visto algo así”, agregó.

En el país se llevan a cabo elecciones a gobernador en varias provincias, las cuales transcurrían en la oscuridad, con las personas votando iluminándose con el celular.

Las autoridades pidieron a los enfermos que requieran de aparatos eléctricos que acudan al hospital más próximo para aprovechar la existencia de generadores de luz independientes.

En Uruguay también se emitieron avisos al respecto, luego de que Montevideo amaneció sumido en la oscuridad. Posteriormente el servicio comenzó a restablecerse en algunas zonas.

“A las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país”, afirmó la compañía eléctrica uruguaya UTE en Twitter.

Poco después señalaba que se estaba “levantando el sistema desde cero”, y que ya había ciudades del litoral del país que habían recuperado el servicio mientras se continuaba trabajando “hacia el restablecimiento general” del mismo.

Posteriormente se informó que ya hay parte importante “del sistema de Alta Tensión restituido y se van conectando servicios”, y que se había restablecido la luz en parte del litoral sur y zona metropolitana. Las autoridades afirmaron en medios locales que esperan que la mayor parte del servicio se recupere antes del mediodía.

El apagón fue muy mencionado en las redes sociales, donde el hashtag “SinLuz” se hacía trending topic en el Cono Sur. No faltaron los memes, como celulares conectados a una papa como forma de carga, y fotos de las ciudades en completa oscuridad.

“Es el mayor apagón de la historia; no se recuerda nada así en Uruguay”, declaró a la AP Valentina Giménez, habitante de Montevideo.

“Una de las mayores preocupaciones es que la electricidad llegue a tiempo para las 7 de la tarde”, agregó, ya que Uruguay disputa un partido de fútbol en la Copa América. “Todo el mundo está tratando de informarse pero no hay muchos datos. Lo llamativo del caso es que nadie entiende muy bien qué ha pasado, de dónde viene, y cómo se puede restablecer”.

Indicó también que hay lluvias torrenciales en el país.