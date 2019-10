EEUU: Más de 5.400 niños separados de sus padres en frontera

Leer más

El presidente de Estados Unidos Donald Trump canceló las suscripciones de la Casa Blanca a los diarios The New York Times y The Washington Post y ha instruido a todas las agencias del Gobierno para que hagan lo mismo, informaron este jueves fuentes oficiales.

“No renovar suscripciones en todas las agencias federales será un ahorro significativo de costos, ahorraremos cientos de miles de dólares de los contribuyentes”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.