Bolsonaro defiende su gestión en Brasil ante un foro en Riad

En la imagen, distribuida por la agencia noticiosa de Emiratos WAM, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habla durante el Foro Empresarial Brasil-Emiratos, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 27 de octubre de 2019. (WAM vía AP)

El presidente de Brasil realizó el miércoles una férrea defensa de su gobierno de ultraderecha durante una visita a Arabia Saudí y rechazó las críticas a sus políticas por los recientes incendios en la Amazonía.

En su intervención en el foro Iniciativa de Inversión Futura en Riad, Jair Bolsonaro criticó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, sin mencionarlo por su nombre y elogió tanto al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bolsonaro describió su nacimiento, vida y elección el año pasado como un "milagro” tras sobrevivir a un intento de asesinato durante su campaña electoral, que se centró en la lucha contra la corrupción.

"Cuando asumí la presidencia, el país estaba casi destruido económica y éticamente y moralmente destruido”, dijo Bolsonaro a través de un intérprete. “El pueblo brasileño ha apostado por nosotros. Nos han dado un voto de confianza”.

Sin embargo, activistas de los derechos humanos acusaron a Bolsonaro de dar luz verde a ejecuciones ilegales por parte de la policía, de socavar las iniciativas contra la tortura y de bloquear el procesamiento de los grupos que provocaron incendios en la Amazonía este verano.

Bolsonaro describió repetidamente las críticas en su contra como "noticias falsas”, adoptando una frase recurrente de Trump.

Las críticas por su gestión en la Amazonía enojaron especialmente al líder brasileño durante su intervención en la cumbre sobre inversión, que hasta el momento estuvo protagonizada por una posible salida a bolsa de la petrolera estatal del reino, Saudí Aramco.

"La Amazonía nos pertenece”, dijo Bolsonaro añadiendo que los agricultores de la región “ya no quieren que se les trate como si fuesen hombres o mujeres de las cavernas o seres humanos prehistóricos”.

Los científicos señalan que la vasta selva es un bastión contra el calentamiento global y su frondosa vegetación absorbe dióxido de carbono de la atmosfera. Además, la humedad que provocan sus árboles afecta al patrón de lluvias y al clima tanto en Sudamérica como más allá.

Las críticas de la comunidad internacional por los incendios registrados en verano en la Amazonía llevaron a Bolsonaro a prohibir que los agricultores de la región prendiesen fuegos durante 60 días y movilizó al ejército para ayudar a combatir las llamas. Sin embargo, el dirigente brasileño criticó a Macron por intentar tratar esa situación en la reciente cumbre del G7 en Francia.

"La región de la Amazonía no está en llamas, no se está incendiando. Por definición es una selva tropical. No es posible que arda”, dijo. "He sido acusado de ser un incendiario y un deforestador”.

Bolsonaro también comparó a su país, que calificó de lugar seguro para la inversión extranjera, con otros de Latinoamérica como Argentina, Chile y Venezuela señalando que “no respetan el capital, no respetan la democracia y la libertad.

"Esa gente quiere volver al poder en Sudamérica y quieren reanudar un estilo de gobierno que no ha tenido éxito en ningún lugar del mundo”, agregó.

Más tarde, el presidente brasileño apuntó que “personalmente, me gustaría mucho que Brasil fuese un miembro de la OPEP”, el cártel del petróleo liderado por Arabia Saudí. Bolsonaro no ofreció más detalles.

Brasil produce unos tres millones de barriles de crudo al día. Arabia Saudí, por su parte, produce unos 10 millones de barriles diarios.