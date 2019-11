¿Ensamblar un rifle en casa? Fácil, legal y muy común en EEUU

Un vendedor muestra un fusil semiautomático a un cliente en una armería de Riverside en California, el 9 de diciembre del 2015. AP

Después de que su madre lo dejara en su escuela en California, Nathan Berhow sacó de su mochila una pistola calibre 45 y comenzó a disparar. Mató a dos compañeros e hirió a otros tres con un arma que ensambló en su casa siguiendo un manual.

Es lo que llaman un “arma fantasma”, no reguladas, casi imposibles de rastrear porque no tienen serial, y que son muy fáciles de construir. Vienen en piezas por separado, que se pueden comprar fácilmente por internet y sin necesidad de una revisión de antecedentes criminales.

Después de atacar a sus compañeros en la secundaria Saugus, en Santa Clarita, cerca de Los Ángeles, Berhow se disparó en la cabeza y murió poco después en el hospital.

Las autoridades no pudieron determinar cómo este menor de edad tuvo acceso al arma.

El padre del muchacho, que murió en 2017, era un aficionado a la caza y tenía seis armas adquiridas legalmente, que fueron incautadas y destruidas después de fallecer.

Estados Unidos ha visto un incremento en los últimos años de tiroteos masivos, que han conmocionado a la opinión pública e impulsado el debate sobre la libre tenencia de armas de fuego, pero el gobierno del presidente Donald Trump se ha opuesto a cualquier nueva restricción.

- “Al 80%” -

No hay nada ilegal con estas armas fantasma, que no deben confundirse con aquellas usadas en crímenes con el número de serie borrado.

Son llamadas también “armas al 80%” porque las piezas se compran por separado y requieren un trabajo mínimo para hacerlas funcionar. Los kit abarcan pistolas y fusiles como el AR-15, usado en múltiples tiroteos masivos.

¿Por qué escapan a la regulación? Todo comienza con un componente, el único que realmente es regulado por la ley de Estados Unidos: el armazón.

“Esa pieza exige un chequeo de antecedentes penales (del usuario) y tiene que tener un número de serie”, explica a la AFP David Pucino, abogado del centro legal Giffords. “Las otras partes no son consideradas armas”.

Entonces lo que hacen estas compañías es vender el armazón por separado y con mínimos detalles por terminar.

“Lo que hacen es dejar algunos agujeros sin abrir”, que el usuario debe completar con un simple taladro. “Si hubiera venido con los hoyos, necesitaba por ley el número de serie y el chequeo criminal”.

Armazones impresos en máquinas 3D también pueden adaptarse a las partes de un AR-15 y esquivar la ley.

En Estados Unidos se producen cientos de miles de armas, pero no hay una estadística exacta por la falta de registro.

Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), citada por el sitio especializado The Trace, 30% de las armas recuperadas en California en escenas del crimen no tenían número de serie y por lo tanto no pueden ser rastreadas en una investigación criminal.

- “Fracción trivial -

Nueva Jersey bloqueó el uso de partes de armas sin número de serie, mientras que California aprobó una ley que entra en vigor en cinco años y que prohíbe a cualquiera que no tenga licencia para vender armas a comercializar estos componentes sin terminar.

Son pasos para limitar su proliferación, pero el centro Giffords alertó que ”solo una ley nacional puede encarar el problema“.

Mark Tallman, profesor en la Universidad de Colorado, explicó que las armas fantasma, sobre las que escribió un libro, se remontan ”al comienzo del país“ y su existencia influye poco en los índices criminales.

”La mayoría de las armas comerciales en Estados Unidos no están registradas, y la mayoría de los delitos que se cometen con armas de fuego son por delincuentes que no pasarían una verificación de antecedentes“, dijo a la AFP, destacando que armas con el número de serie borrado son tan difíciles de rastrear como las fantasma.

”El impacto general de las armas caseras es difícil de evaluar“.

Pucini teme que más armas fantasma aparezcan en tiroteos escolares porque ”los proveedores no verifican la edad de sus clientes“, pero Tallman indicó el incremento no debe responder a este tipo de armamento.

”No es realista esperar una gran reducción de los tiroteos sólo porque se tomen medidas enérgicas contra las armas caseras, porque muchos tiroteos todavía involucran armas ‘normales'“.