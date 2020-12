Senado culpa a la FAA por revisión del Boeing 737 Max

Leer más

Gennady Golovkin hizo su parte. El kazajo demostró que todavía es un guerrero de élite en las 160 libras, capaz de entretener y sostener una pulseada de tú por tú con cualquiera en la división, pero eso era algo predecible. Se esperaba su triunfo y por nocaut. Otra cosa habría dado pie a la crítica dura.

El Triple G pulverizó en siete rounds a Kamil Szeremeta este viernes en el Casino Seminole de Hollywood para enviar un mensaje al resto de los hombre en su categoría y, en especial, a Saúl “Canelo’‘ Alvarez: “todavía estoy en pie y no me he ido a ninguna parte’‘.