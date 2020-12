Palabras del año en el mundo giran en torno al coronavirus

“Pandemia”, “confinamiento”, “covidiota”… y hasta “mie*da” son algunas de las palabras del año elegidas en diferentes idiomas por distintas instituciones en este 2020 en el que el virus ha impactado de lleno en todos los aspectos de nuestras vidas, incluido el lenguaje.

La prueba es que, al contrario que en años anteriores, en los que las diferentes palabras del año abarcaban multitud de temas, en esta ocasión prácticamente todas giran en torno a algún aspecto de la pandemia que sufrimos desde hace meses.

“CORONA-PANDEMIE”, EN ALEMÁN

La institución que tiene el honor de haber iniciado en los años 70 del siglo pasado esta tradición con su “Wort des Jahres” es la Gesellschaft für deutsche Sprache o Academia de la lengua alemana, que este año ha otorgado el título a “Corona-Pandemie” (‘pandemia del coronavirus’).

En esa línea, sin grandes sorpresas, se han movido algunas de las instituciones que eligen la palabra del año en inglés y tanto el diccionario Merriam-Webster como dictionary.com se han decantado por “pandemic” (‘pandemia’).

La American Dialect Society, otro de los clásicos de las palabras del año, ha preferido “covid”, un término que, explican, “hace un año ni siquiera existía y ha llegado para definir nuestras vidas en 2020”.

“CONFINAMIENTO”, “LOCKDOWN”, “ISO”…

En español es la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, la que, desde 2013, otorga ese reconocimiento. En esta ocasión la elegida ha sido “confinamiento”, término que alude a una realidad que hemos sufrido de uno u otro modo en todo el mundo y cuyo significado ha sido actualizado este año por la Academia para adecuarlo a la nueva realidad.

Coincide con la apuesta de otro de los grandes diccionarios de inglés, el Collins, que ha escogido “lockdown”; mientras que el Centro Nacional del Diccionario de Australia ha preferido “iso”, el acortamiento de “self-isolation” (‘autoaislamiento’): ‘el acto de mantenerse al margen de los demás como una forma de limitar la propagación de una enfermedad infecciosa’.

“COVIDIOTA”

Aún en aquel lado del mundo, el diccionario Macquarie, una referencia del inglés australiano, suele elegir dos palabras del año: una seleccionada por un comité de expertos y otra por el público. Este año, para que hubiera más variedad, han desdoblado todavía más la elección: por un lado las palabras relacionadas con la pandemia y por otro los “términos de la parte no pandémica de la vida”.

En el primer grupo, los expertos han elegido “rona”, un acortamiento que se emplea en Australia para “coronavirus”, en tanto que el público ha preferido “covidiot” (‘covidiota’), en alusión a quienes ignoran las advertencias sobre salud o seguridad pública en la pandemia.

En el ámbito no pandémico las elegidas han sido “doomscrolling”, un término de difícil traducción al español que alude a la obsesión por consumir noticias (generalmente malas), y “Karen”, un nombre propio que se usa en la lengua coloquial para referirse de forma despectiva a un determinado tipo de mujer (blanca, de mediana edad, exigente, probablemente racista y antivacunas…).

“ANDERHALVEMETERSAMENLEVING”, LA SOCIEDAD DEL METRO Y MEDIO

Especial interés tiene la doble elección que ha hecho este año Van Dale, una editorial de diccionarios y cursos en neerlandés que escoge a través de sus seguidores una palabra del año para Holanda y otra para el área flamenca de Bélgica.

En el primer caso la ganadora es “anderhalvemetersamenleving”, que podría traducirse como ‘la sociedad del metro y medio (de distancia)’, un término utilizado por el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, para definir el tipo de relaciones en espacios y lugares de acceso al público que tendrá la sociedad mientras dure la pandemia.

En la variante flamenca la palabra del año es “knuffelcontact”, algo así como ‘compañero de mimos (o de abrazos)’, una persona, aparte de cualquier miembro de la familia, con quien se puede tener un contacto físico cercano durante la crisis del coronavirus y que debe ser la misma en todo momento para evitar contagios.

EL KANJI DEL AÑO ES…

La fundación que regula los exámenes de aptitud en japonés elige también un kanji (los ideogramas utilizados en la escritura del idioma japonés) representativo de cada año. En esta ocasión el elegido es el “mitsu”, que por sí solo significa “lleno de gente” o “cerca” y que se ha popularizado en una nueva expresión acuñada en tiempos de pandemia: “los 3 mitsu” (o “las 3C”) referidos a “espacios confinados”, “lugares concurridos” y “entornos de contacto cercano” que, según las indicaciones de las autoridades, deben evitarse para no extender los contagios.

UN AÑO SIN PRECEDENTES

Que 2020 ha sido un año peculiar y difícil parece obvio. Tanto que Oxford University Press, que viene eligiendo desde 2004 la palabra del año más reconocida en la lengua inglesa, ha renunciado este año a hacerlo. O más bien ha decidido reorientar su elección.

En su página web explican que “2020 no es un año que se pueda acomodar en una sola palabra del año“, por lo que han preferido informar de manera más completa sobre “la amplitud fenomenal de cambio y desarrollo del lenguaje durante el año” en un informe llamado “Palabras de un año sin precedentes”.

En él se analiza la evolución de voces como “covid-19”, “lockdown” (‘confinamiento’), “social distancing“ (‘distanciamiento físico’) o “reopening” (‘reapertura’), pero también “bushfire” (‘incendios forestales’) o “Black Lives Matter” (‘Las vidas negras importan’).

UN AÑO DE MIE*DA

Ya al margen seguramente de consideraciones lingüísticas, los lectores del diario británico The Guardian lo tuvieron muy claro y, cuando les preguntaron cuál era para ellos la palabra que mejor define este 2020, respondieron con un rotundo “shit” (‘mie*da’).

Por si no había quedado claro, en segundo lugar se situó “fuc*ed” (‘jodido’) y en el tercero “exhausting” (‘agotador’). Un trío no muy elegante, pero con el que no es difícil formar una definición bastante certera de lo que, para muchos, ha sido el año que hoy termina.