Detectan coronavirus en helado en China; retiran paquetes

Una trabajadora médica administra la vacuna contra el coronavirus a un paciente en Beijing, el viernes 15 de enero de 2021. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

El coronavirus fue detectado en helado producido en el este de China, obligando el retiro de los paquetes del producto del mismo lote en el mercado, según el gobierno.

La compañía Daqiaodao Food Co., Ltd., en Tianjin, cerca de Beijing, fue aislada y se han realizado pruebas a sus empleados para ver si tienen la infección, dijo el gobierno de la ciudad en un comunicado. No había indicios de que alguien hubiera contraído el virus por comer el helado.

Más de 29.000 paquetes del lote no se habían vendido, según el gobierno. Agregó que 390 comercializados en Tianjin fueron rastreados y se avisó a las autoridades de otras partes sobre los envíos a sus zonas.

Los ingredientes incluyeron leche en polvo de Nueva Zelanda y suero en polvo de Ucrania, según las autoridades.

El gobierno chino ha dejado entrever que la enfermedad, detectada por primera vez a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, llegó del exterior y ha destacado lo que describe como el hallazgo de coronavirus en pescado y otros alimentos importados, no obstante el escepticismo de científicos extranjeros.