Trump sigue negando la derrota y asegura que no va a formar un nuevo partido 

El ex presidente Donald Trump durante un acto de la Conferencia de Accion Politica Conservadora, el domingo 28 de febrero de 2021, en Orlando, Florida. AP

El ex presidente Donald Trump reafirmó este domingo que no fue derrotado en las urnas en 2020 y aseguró que no se propone crear un nuevo partido, sino que el Partido Republicano unido será más fuerte que nunca y ganará las elecciones de medio mandato en 2022 y en las presidenciales de 2024.

“En realidad, como saben, (los demócratas) acaban de perder la Casa Blanca, pero es una de esas cosas, pero quién sabe, quién sabe. Incluso puedo decidir vencerlos por tercera vez”, dijo Trump al inicio de un esperado discurso en la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Orlando (Florida).

“No importa cuánto el establecimiento de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca”, subrayó ante una audiencia claramente de su parte.

Trump empezó con una hora de retraso la que es su primera intervención publica desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero y fue absuelto de su segundo juicio político en el Congreso, esta vez por la toma del Capitolio por partidarios suyos, ocurrida el 6 de enero pasado y con cinco muertes como resultado.

Bloqueado en Twitter y otras redes sociales, Trump ha mantenido un perfil bajo en su complejo de Mar-a-Lago en Florida desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero. Así, la CPAC es una oportunidad para generar atención.

El ex presidente republicano no ha reconocido todavía su derrota ante el demócrata Joe Biden, quien asumió la Presidencia el 20 de enero y ha revertido muchas de las políticas de su antecesor, incluyendo la referida a la inmigración.

“La decisión de Joe Biden de cancelar la seguridad fronteriza ha lanzado por sí sola una crisis de jóvenes migrantes que está enriqueciendo a los contrabandistas, a los carteles criminales y a algunas de las personas más malvadas del planeta”, subrayó el ex presidente, quien desde que dejó la Casa Blanca reside en Palm Beach, Florida.

La Administración Biden presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de reforma migratoria que posibilita un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados y ha eliminado programas como el que obligaba a esperar en México a los solicitantes de asilo.

También desmintió las divisiones en el Partido Republicano y negó que vaya a formar su propio partido.

“Seguían diciendo, va a comenzar una nuevo partido. Tenemos el Partido Republicano. Se unirá y será más fuerte que nunca. No voy a empezar un nuevo partido. Eso fue una noticia falsa”, subrayó.

Reveses republicanos

Los partidos políticos estadounidenses suelen tener un ajuste de cuentas después de una serie de reveses como los que ha sufrido el Partido Republicano durante los cuatro años de mandato Trump: la pérdida de la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes.

El partido también quedó marcado por las repetidas mentiras de Trump sobre su fracaso electoral frente al demócrata Joe Biden, su juicio político por incitar a una insurrección en el Capitolio estadounidense el 6 de enero, y la extraordinaria escisión que ha provocado entre los republicanos tradicionales y los populistas pro-Trump.

Pero, en lugar de deshacerse de su problemático líder y trazar un nuevo camino para recuperar el poder, gran parte del partido sigue viendo a Trump como asidero para su futuro.

Es una percepción que él ha fomentado, erigiéndose en un vengativo e influyente republicano. El viernes apoyó la causa de un exasesor contra un congresista de Ohio que votó a favor de su destitución.

Pero si alberga o no ambiciones para 2024 es quizás la mayor pregunta de todas.

“Sé que está comprometido a ayudarnos a recuperar las mayorías en 2022” durante las elecciones de medio término, dijo a la cadena CBS la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, asegurando no saber si Trump volvería a ser candidato presidencial.

También minimizó las divisiones dentro de su partido, incluyendo las decisiones de algunos representantes locales de censurar a los republicanos que votaron para impugnar a Trump en la Cámara de Representantes o para condenarlo en el Senado.

“En su inmensa mayoría, nuestro partido está más de acuerdo que en desacuerdo”, dijo McDaniel.