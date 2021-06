Proponen que ex jueza revise documentos incautados a Rudolph Giuliani

Leer más

El economista Thomas Sowell denominó a la deuda nacional de Estados Unidos, “El Fantasma de las Navidades pasadas”, uso alegórico maravillosamente apropiado para centrarnos en los males de una deuda que perseguirá a los estadounidenses en las generaciones venideras.

El Congreso no ha reconocido la necesidad de cambiar sus maneras de gastar y los obsequios que hemos disfrutado en las pasadas Navidades tendrán que pagarlos las próximas generaciones. Como lo expresó el columnista George Will: “Es una forma de expropiación: impuestos a los no nacidos sin su representación”.