Los cubanos siguen sin internet y recurren a las VPN para burlar la censura

La mayoría de los maestros de las escuelas públicas del Condado Miami-Dade recibirán un certificado de regalo de $100 de una fundación sin ánimo de lucro creada por el superintendente Alberto Carvalho cuando era el segundo al mando del distrito en 2008, a pesar de la recomendación de investigadores el mes pasado de que se devolviera el dinero donado.

La junta directiva de la Foundation for New Education Initiatives, que incluye a 11 miembros de la comunidad, entre ellos destacados abogados, un ex legislador federal y ejecutivos de empresas, votó por unanimidad el lunes a favor de conservar el dinero y hacerlo llegar a los maestros lo antes posible.