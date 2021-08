El gobernador de Nueva York Cuomo niega acusaciones de acoso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negó el martes acusaciones de acoso sexual a varias mujeres, incluidas algunas empleadas, luego de que una investigación independiente lo acusara de eso y de instituir una cultura de miedo dentro de su administración.

“Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas”, dijo Cuomo en un discurso televisado. “Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido”, afirmó.