Israel recaptura a los 2 reos palestinos fugitivos restantes

ARCHIVO - En imagen de archivo del 12 de septiembre de 2021, soldados israelíes toman sus posiciones a lo largo de la frontera entre el norte de Cisjordania, cerca del poblado de Yenin, e Israel en la búsqueda de dos de los seis palestinos que se fugaron de una prisión de máxima seguridad hace dos semanas, en una carretera que da a Yenin. (AP Foto/Ariel Schalit, archivo) AP

Las fuerzas de Israel recapturaron a los dos reos palestinos restantes de los seis que habían escapado de una prisión israelí de máxima seguridad hace dos semanas.

Las fuerzas militares de Israel informaron que los dos prisioneros fueron recapturados la madrugada del domingo durante una redada en su poblado natal de Yenín, en Cisjordania, lo que cierra una búsqueda intensa y vergonzosa que puso en evidencia las fallas de seguridad después de que los seis huyeron por un túnel desde su celda el 6 de septiembre.

Medios palestinos reportaron choques que estallaron en Yenín cuando las tropas israelíes ingresaron en la ciudad, pero un vocero de la policía de Israel dijo que Munadil Nafayat y Iham Kamamji fueron arrestados sin resistencia en una casa en que se habían refugiado y fueron trasladados para ser interrogados.

Fouad Kamamji, el padre de Iham, dijo a The Associated Press que su hijo le llamó cuando los soldados israelíes rodearon la vivienda y le comentó que se rendiría “para no poner en riesgo a los duelos de la casa”.

La fuga generó una operación masiva de búsqueda en la que fueron capturados los primeros cuatro presos en dos operativos separados en el norte de Israel. Los seis reos son oriundos de Yenin.

Cinco de los prisioneros pertenecen al grupo militante islámico Yihad, y cuatro de ellos cumplen cadenas perpetuas. El sexto es un miembro del grupo secular Fatah del presidente Mahmoud Abbas.

Para los palestinos, los presos que cavaron el túnel durante meses y escaparon son “héroes”. Para Israel, se trata de “terroristas” que participaron o planearon ataques contra militares y civiles israelíes.