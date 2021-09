Exhibición “Hialeah Eléctrica – Metavector”, de los artistas cubanos Rafael Domenech y Ernesto Oroza en The Bass. Por primera vez estos artistas exponen conjuntamente en un museo una instalación arquitectónica y escultórica al mismo tiempo.

En el Design District muchas galerías ya se están preparando para Art Basel. En La Playa, el museo The Bass presenta una exposición imperdible de dos destacados artistas cubanos y el museo ICA Miami destaca sus charlas en el famoso Moore Building. Les presentamos de “Hialeah Eléctrica”, arte para investigar en The Bass y Art Basel en Design District.

Exhibición “Hialeah Eléctrica – Metavector”, de los artistas cubanos Rafael Domenech y Ernesto Oroza en The Bass, hasta el 10 de octubre. Por primera vez estos artistas exponen conjuntamente en un museo una instalación arquitectónica y escultórica al mismo tiempo. Esta exposición es una herramienta para producir investigación, para lo que utilizan tecnología de Control Numérico por Computadora (CNC). Vinilo, paneles de yeso, fotografías, periódicos y efímeros tipográficos, son algunos de los elementos cotidianos que utilizan para construir sus investigaciones visuales. Domenech y Oroza fusionan referencias de la ciudad de Hialeah, sur de Florida, la segunda población hispana más grande de EEUU, y referencias del arquitecto japonés Arata Isoka, quien llevó a cabo el Proyecto de expansión del museo Bass en el 2001 y de su transformación en 2017.

Exhibición “Hialeah Eléctrica – Metavector”, de los artistas cubanos Rafael Domenech y Ernesto Oroza en The Bass. Por primera vez estos artistas exponen conjuntamente en un museo una instalación arquitectónica y escultórica al mismo tiempo. Zaire Kaczmarski/The Bass

Domenech utiliza y explora las nociones de arquitectura, diseño urbano y la producción material contemporánea como táctica de investigación para la producción de diferentes tipologías de objetos y espacios. Oroza, artista, diseñador y autor que vive y trabaja entre Miami y Saint-Etienne, Francia, centra su trabajo en resaltar y comprender críticamente las interacciones humano-objeto y el papel que tienen los compromisos colectivos con la cultura material para la creación de la comunidad. Más: www.thebass.org y https://youtu.be/vI0_IBr283w

Retrato de Lyle Ashton Harris, como parte de la serie de lecturas “ICA SPEAKS” en el Moore Building, el 23 de septiembre de 2021 a las 7 p.m. Cortesía/ICA Miami

Lyle Ashton Harris, Serie de Lecturas “ICA SPEAKS” en el Moore Building, el 23 de septiembre de 2021 a las 7 p.m. Harris (n. 1965, Bronx, NY), quien ha cultivado una práctica artística diversa que va desde la fotografía y el collage hasta la instalación y el arte escénico, presenta una charla gratuita interesantísima. Su trabajo se adentra en las intersecciones entre lo personal y lo político, examinando el impacto de la etnia, el género y el deseo en la dinámica social y cultural contemporánea.

‘Iké Udé’, 2016, de Lyle Ashton Harris, como parte de la serie de lecturas “ICA SPEAKS” en el Moore Building, el 23 de septiembre de 2021 a las 7 p.m. Cortesía/ICA Miami

Harris ha expuesto por todo el mundo y su trabajo forma parte de colecciones permanentes en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York; el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; el Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York; el Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York; The Studio Museum en Harlem, Nueva York; el Museo de Arte Hessel en Bard College, Annendale-on-Hudson, Nueva York; el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA), Los Ángeles; el Museo J. Paul Getty, Los Ángeles; el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles; el Museo de Bellas Artes de Boston; Museo de Arte Pérez, Miami; el Walker Art Center, Minneapolis; Tate Modern, Londres, Reino Unido; Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, España; Museo Migros für Gegenwartskunst, Zúrich, Suiza; y el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, entre otros. Más: Moore Building, 191 NE 40th Street.

‘Unique Coffee Table’, ca. 1970, de Ado Chale en Gokelaere & Robinson, Design District. Cortesía/Gokelaere & Robinson

“Human Nature / Naturaleza Humana”, la feria de Miami Design District para Basel en septiembre, del 21 al 26. Más de 40 presentaciones de galerías exhiben en este glamuroso distrito, que ha trasladado la fecha de la semana de Art Basel a septiembre en la exposición “Human Nature”, que explora la relación en evolución entre los seres humanos, la naturaleza y la naturaleza humana. En la decimoquinta edición de septiembre puedes encontrar obras de arte del alto modernismo y los clásicos franceses de mediados de siglo. En esta nueva edición se exhiben una gran cantidad de obras históricas y contemporáneas, desde obras maestras raras hasta nuevas obras que examinan nuestras relaciones con el mundo a nuestro alrededor. Hay un nuevo trabajo de Rick Owens, Harry Nuriev y Atelier van Asseldonk. También, y por primera vez, hay joyas en exhibición con Hemmerle and Carpenters Workshop Jewelry en la feria. Este año puedes ver desde las extraordinarias obras de íconos de Prouvé, Lalanne y Picasso, hasta obras maestras contemporáneas de Misha Kahn y Daniel y Boris Berlin. Todas estas obras las puedes ver, y comprar, en línea. Más: www.designmiami.com

‘Let Me Talk’, 2020, de Lionel Jadot en Everyday Gallery, Design District. Cortesía/Everyday Gallery

“DRIFT’s Shylights”, Design Miami y Superblue en el vestíbulo de la planta. Esta exhibición está incluida en la feria de Design District Miami. Se trata de la instalación más grande de Shylights de DRIFT, el trabajo multisensorial inspirado en el movimiento de las plantas a medida que responden al sol y la luna, un proceso conocido como “nyctinasty”. Además de la experiencia de diseño inmersivo e interactivo, el espacio acoge una serie de programas durante la semana de la feria, desde sesiones de meditación hasta espectáculos de danza moderna. El diseñador francés Mathieu Lehanneur se une al programa Design at Large de este año con un nuevo trabajo titulado “State Of The World”, una instantánea de nuestro mundo actual utilizando datos demográficos proporcionados por las Naciones Unidas e ilustrado por un conjunto de esculturas de aluminio anodizado derivadas de pirámides tridimensionales de diferentes países. En Galerie Mitterrand, también parte del programa 2021 Design at Large, el artista austriaco Peter Kogler presentará un nuevo conjunto de mesas altas y bajas en diferentes tamaños. Las mesas de vidrio están serigrafiadas con imágenes que exploran un mundo cada vez más gobernado por el flujo de información y comunicaciones electrónicas. Más: www.designmiami.com.

‘Umbría’, 1975, de Víctor Valera, como parte de The Armony Show 2021, en Ascaso Galery, hasta el 12 de septiembre. Cortesía/Víctor Valera

The Armony Show 2021, de Jesús Soto y Víctor Valera, en Ascaso Galery, hasta el 12 de septiembre. Se basa en la obra de dos artistas venezolanos reconocidos internacionalmente por ser pioneros en los procesos creativos de arte abstracto geométrico y cinético. Para Soto, lo inmaterial es la realidad sensible del universo y, rompiendo con los esquemas canónicos del arte, crea diferentes series de estructuras cinéticas con movimiento virtual: de ‘Las Escrituras’ a ‘Los Penetrables’. Valera crea a partir de la abstracción sensible y propone aleaciones entre la geometría pura y la orgánica, mezclando planos rectos con ondulaciones orgánicas. Ambas propuestas siguen el “movimiento”, real o virtual. Más: www.ascasogallery.com

