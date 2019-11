Libros para cautivar a los más jóvenes lectores

Un dragón que pedalea en un singular velocípedo, dibujado por el artista plástico Alexis Lago, es la imagen que identifica la nueva edición del Seminario de Literatura Infantil y Lectura, un gran evento de carácter gratuito y en español que presentarán el sábado 23 de noviembre la Feria del Libro de Miami del Miami Dade College y la Fundación Cuatrogatos.

¿Qué importancia conceden los organizadores de la Feria del Libro a ese seminario dirigido a padres, maestros, bibliotecarios, escritores, ilustradores, editores y todos aquellos adultos interesados en la literatura infantil y juvenil, que se realiza por sexto año consecutivo? Lissette Méndez, directora de programas de la Feria, responde de inmediato: “Los niños son nuestro futuro, así que es nuestra responsabilidad –y la de todos los seres humanos– que ellos aprendan lo más que puedan. Mientras más leen, más aprenden a leer y, poco a poco, también a razonar y cuestionar. La nutrición intelectual es tan importante como la del cuerpo. La Feria es un programa que creamos para toda la comunidad, así que es el lugar perfecto para tener muchos libros y escritores que escriben para nuestros niños”.

A juicio del autor Antonio Orlando Rodríguez, creador junto a Sergio Andricaín de la Fundación Cuatrogatos, el Seminario se ha consolidado como un encuentro anual de gran importancia no solo en Estados Unidos, sino en toda Iberoamérica, por la indudable calidad de sus invitados y por la variedad de los temas que aborda. “Es un espacio de información, reflexión e intercambio de ideas en el que los asistentes tienen la oportunidad de escuchar a destacados escritores, ilustradores, editores y especialistas en literatura infantil, provenientes de distintos países, y de dialogar con ellos. En esta oportunidad, el tema central será Niños: esperanza del mundo, retomando la idea de José Martí de que las nuevas generaciones están llamadas a construir un futuro mejor para la humanidad”.

Invitados de lujo

Este año, el evento contará con los aportes de un grupo de relevantes creadores: Ernesto Rodríguez Abad, Mónica Rodríguez y Ánjel Lertxundi, de España; Juan Villoro y Socorro Venegas, de México; John Fitzgerald Torres, de Colombia; Roxana Méndez, de El Salvador; David Unger, de Guatemala; Legna Rodríguez Iglesias, de Cuba, y Menena Cottin, Fanuel Hanán Díaz y Ramón París, de Venezuela.

El bogotano John Fitzgerald Torres, quien obtuvo recientemente el premio latinoamericano de literatura infantil y juvenil Norma-OEI, destaca el carácter multicultural del evento y la importancia que este concede al idioma español: “Para mí, participar en este seminario es algo similar a tener un ‘encuentro cercano del tercer (o cuarto) tipo’, en el que seres de mundos aparentemente distantes entran en amable y fructífero contacto con el fin de compartir sus cosmovisiones, sus procederes y maneras de habitar y leer el mismo universo, y para comprobar que son muchas más y más fuertes las similitudes que las diferencias que los distancian. Si, como dijo Cioran, ‘no se habita un país, se habita una lengua’, vale decir que se habita la invención de una lengua y de un país. Este seminario es un escenario fundamental para continuar edificando, en esas latitudes de la creación, el país de la literatura para niños y jóvenes”.

Lissette Méndez subraya la importancia que concede la Feria del Libro de Miami a los programas que ayudan a padres y maestros a encontrar libros de calidad para los niños. “Ese es uno de los propósitos de la Feria”, asegura. “Queremos ser el lugar donde se ofrezcan muchas formas de encontrar muchos libros”.

Como preámbulo del Seminario de Literatura Infantil y Lectura, el viernes 22 de noviembre tres participantes en el evento (los escritores Mónica Rodríguez y John Fitzgerald Torres y el ilustrador Ramón París) tendrán encuentros con niños, organizados en coordinación con el Departamento de Educación Bilingüe de las Escuelas Públicas de Miami Dade.

“La invitación a participar en el Seminario de Literatura Infantil y Lectura de la Feria del Libro de Miami es para mí una enorme satisfacción y, sin duda, un placer. El intercambio de experiencias con escritores y editores de literatura infantil iberoamericanos, unidos por este idioma tan bello, es tremendamente enriquecedor”, afirma la multipremiada Mónica Rodríguez. “Pero sobre todo me emociona el encuentro que tendré con cien niños que estudian español en las escuelas públicas de Miami, donde compartiremos el amor por la palabra y hablaremos del oficio de escribir y de leer”.

6to. Seminario de Literatura Infantil y Lectura, el sábado 23 de noviembre, de 10:30 a.m. a 5:30 p.m., Wolfson Campus del Miami Dade College, Salón 7106 (Edificio 7, primer piso), 300 NE Second Ave., Dowtown Miami. Entrada gratuita, no se requiere inscripción.

Programa del Seminario Niños: esperanza del mundo

10:00 a.m.: La voz de la literatura, charla de Ernesto Rodríguez Abad.

11:00 a.m.: Los libros, la lectura y nosotros, panel con Mónica Rodríguez, Roxana Méndez y John Fitzgerald Torres.

1:30 p.m.: Niños, literatura y futuro, panel con Menena Cottin, Legna Rodríguez Iglesias y David Unger.

3:10 p.m.: Escribir para las nuevas generaciones. Juan Villoro conversa con Antonio Orlando Rodríguez.

4:10 p.m.: Por qué y para qué de los libros para niños y jóvenes, panel con Socorro Venegas, Ramón París, Ánjel Lertxundi y Fanuel Hanán Díaz.