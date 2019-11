Sangre nueva en Fi’lia

El Chef ejecutivo de Fi’lia en SLS Brickell Hotel, Víctor Rosado, Rosado, quien abrió y se destacó como sous chef en varios restaurantes en Puerto Rico y en otras ciudades de los Estados Unidos. pportal@miamiherald.com

Asumir el mando de un restaurante establecido por un querendón de Miami no fue algo que preocupara ni intimidara al joven chef Víctor Rosado. Se podría decir que el puertorriqueño al frente de Fi’lia, instituido originalmente por Michael Schwartz, ni siquiera lo había pensado mucho. Con años de experiencia en restaurantes de lujo, él se ajustó su chaqueta de chef y se puso a trabajar, competir no le cruza por la mente.

“No lo veo como agarrando las riendas de nada, estoy a cargo de un restaurante que quiero que continúe su auge”, contó a el Nuevo Herald. “El verdadero reto es que la gente entienda que Michael Schwartz es increíble y, aunque no me conozcan, la calidad no se ha acabado. Me toca ganarme la confianza del público, que sepa que puede venir y comer igual de bien. Mi motivación es que la gente disfrute, reciba buen servicio y salga satisfecha”.

El chef celebrity oriundo de Filadelfia dejó el restaurante el pasado febrero por lo que se presume diferencias con la compañía sbe que maneja el Hotel SLS en Brickell, donde ubica el local.

Rosado, quien abrió y se destacó como sous chef en varios restaurantes en Puerto Rico y en otras ciudades de los Estados Unidos, ostenta una larga trayectoria con el español José Andrés en proyectos desde Miami a Las Vegas. Amparado en su vasta experiencia él ha ajustado la carta del restaurante de comida italiana contemporánea. “Mi meta es cambiar el menú con cada temporada y seguir innovando”, resaltó.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El chef les ha dado su toque a ciertos platillos e introducido nuevos. Él procura estar pendiente a las tendencias y explorando lo que está en boga tanto en las calles de Miami como online, al igual que cuando tiene la oportunidad de viajar.

Rosado cree firmemente en la preparación para conseguir los mejores sabores como salmuera para el pollo y pescado, al igual que emplear los mejores productos e ingredientes. “A la carbonara le ajusté la salsa, incorporamos un pulpo frito con puré de garbanzos negros y un pescado a la parrilla”, dijo quien también incluyó sándwiches para el almuerzo.

Entre los cambios que describe como “sutiles” se encuentra una refrescante ensalada de remolacha amarilla ahumada y una pizza de carpaccio de carne y otra de trufas –la masa es tan crujiente y delgada que es perfecta para compartir como aperitivo o como un plato ligero. La pechuga a la parmesana es muy popular, al igual que la carbonara, ambos platos decadentes y fuertes. La lasaña frita podría ser el artículo más tentador del menú y este giro al clásico es mucho más ligero de lo que suena, casi como deconstruida con crujientes capas de pasta. El ganador es el Agnolotti de maíz con salsa de langosta rostizada, que es simplemente deliciosa y el tipo de entrada que también ofrece confort. Parte de las ofertas incluyen proteínas como medio pollo, chuleta, churrasco y pescado del día.

“Spagetti Carbonara”, dice el chef que “le ajusté la salsa, incorporamos un pulpo frito con puré de garbanzos negros y un pescado a la parrilla”. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Chef Rosado ha orientado su carrera al lujo. “Siempre me han gustado las cosas bien hechas y busqué la oportunidad de comenzar en estos lugares. En la cocina se pueden tomar cientos de rumbos, pero del lujo lo más que me gusta es el servicio, complacer a la gente, prestar atención a los detalles”, describió.

Fi’lia ofrece un ambiente algo relajado, pero el servicio es impecable. La presentación de los platillos es hermosa y, como el mismo Rosado dice, “para tomarles fotos”. Los meseros conocen bien el menú y son aptos para hacer recomendaciones. Además del salón comedor con decoración minimalista donde abunda la madera con acentos florales, hay un área exterior y una larga barra para comensales más casuales o con menos tiempo. Tras la cena, es buena idea subir al segundo piso a SAAM Lounge para disfrutar de coctelería de altura. El acogedor lugar con temática de safari ofrece clásicos y creaciones de mixología Gui Jaroschy y es una buena alternativa para cerrar una noche en Brickell.

“Beef Carpaccio”, una pizza de carpaccio de carne y otra de trufas –la masa es tan crujiente y delgada que es perfecta para compartir como aperitivo o como un plato ligero. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Aunque Rosado se encuentra disfrutando esta experiencia y tiene muchas ideas para implementar en Fi’lia y otras propiedades de sbe, su llegada a Miami fue forzada. Él había fundado su restaurante de comida criolla gourmet dos meses previos al azote del Huracán María. Aunque intentó mantener a flote el establecimiento mientras ayudaba a sustentar a sus compatriotas junto al chef Andrés y su organización World Central Kitchen – que alimenta a víctimas de desastres naturales, llegó el punto que tuvo que tomar la decisión de seguir adelante.

El chef español lo invitó a Miami a trabajar junto a él y aquí se está forjando otro capítulo hace casi dos años. “El deseo de regresar a PR siempre está ahí. Mi isla está impregnada en mi corazón. Creo mucho en la isla, pero estoy sin calendario. Ahora estoy aquí y me quedo un rato más”, indicó.

Fi’lia 1300 S Miami Ave Suite 100 Miami, FL 33130

Ensalada capresa

Ingredientes:

1 ½ tomates tradicionales o heirloom 2 oz. stracciatella 18 gramos ‘tierra’ balsámica 3 hojas albahaca aceite de oliva a gusto sal a gusto

Procedimiento:

Combina los tomates con sal, pimienta y aceite de oliva. Agrega el queso stracciatella sobre y alrededor de los tomates, vierta la ‘tierra’ balsámica sobre el queso y tomate y coloca las hojas de albahaca.

‘Tierra’ balsámica

Ingredientes:

15 gramos migajas de pan de limón 5 gramos reducción balsámica Procedimiento:

Combina todo en un recipiente.

Untable de berenjena chamuscada

Ingredientes:

3 lbs. berenjena 16 gramos dientes de ajo 3 ½ cdas. jugo limón fresco 3 ½ oz. aceite de oliva extra virgen Sal Kosher Pimienta Jugo berenjena

Procedimiento:

Chamusca la berenjena entera en fuego abierto hasta que la piel se vea carbonizada y el interior se sienta suave. Colócala en un recipiente y cubre con plástico envolvente.

Cuando esté a temperatura ambiente, remueve la piel y coloca el interior en un procesador de alimentos. Reserva los jugos de berenjena del recipiente.

Agrega el resto de los ingredientes al procesador y haz puré hasta que consigas una pasta suave. Ajusta la consistencia con el jugo de berenjena. Enfría y sirve.