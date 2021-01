Este local de Coral Gables fue escogido el mejor restaurante italiano de Florida

Si usted ha disfrutado de este estaurante, sepa que ha comido en el mejor restaurante italiano en la Florida según Eat This, Not That. Eat This, Not That

¿Has comido en Fratellino Ristorante en Miracle Mile?

Si lo has hecho, es mejor que sepas que has disfrutado del mejor restaurante italiano en la Florida, según Eat This, Not That.

Sí, sabemos que habrá cierto rechazo a esa afirmación. Todos tenemos nuestro restaurante favorito. Pero Eat This, Not That, una franquicia que tiene como objetivo ayudar a los comensales a tomar decisiones positivas y saludables, recurrió a Yelp para su decisión, estudiando todos los restaurantes italianos listados y determinando el mejor” con un algoritmo que analiza el número de opiniones y calificaciones de estrellas.

Y Fratellino quedó en primer lugar.

Esto es lo que el sitio el portal escribió sobre el restaurante:

“Si quieres una experiencia gastronómica italiana de lujo, Fratellino elevará el listón de todas las futuras excursiones culinarias italianas. Su amplio menú varía de Pollo Francese hasta Penne Alla Pippo, y cada plato se prepara a la perfección. Para una noche en la ciudad, este restaurante debe ser su nuevo punto de partida”.

El restaurante tiene mesas al aire libre, así como opciones para llevar y entrega, algo positivo. En Miami, la comida favorita para llevar en 2020, según GrubHub, fue la pasta Alfredo.

Fratellino

Dónde: 264 Miracle Mile, Coral Gables

Horario: Abierto de lunes a viernes para el almuerzo y la cena; solo para la cena de los fines de semana,

Reservaciones: 786-452-0068