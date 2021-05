Menús especiales al aire libre para el Día de las Madres en Miami y La Playa

La terraza del restaurante Ke-uH, en el hotel Acqualina, presenta un menú al estilo tapas.

Si optas por celebrar el día de la madre en un restaurante en Miami o La Playa, te presentamos varios menús especiales para festejar en una azotea, patio o una moderna terraza.

Bocadillo de cerdo creación del chef Oscar Noborikawa. Cortesía/Ke-uH/Jacqueline Knabb

Ke-uH, restaurante muy popular por su cocina creativa de fusión japonesa y su toque latino, en el hotel Acqualina, presenta un menú al estilo tapas para compartir en un entorno lleno de luz y en una amplia terraza frente al mar. El chef Oscar Noborikawa, quien es oriundo de Nobu perfeccionó durante 14 años las técnicas del sushi en Nobu Miami, utiliza los productos más frescos para sus famosas especialidades como hamachi yellowtail o pez de cola amarilla, uni sea erchin o el erizo de mar, salmón escocés, yellowfin o el atún de aleta amarilla, el atún bigeye, el atún bluefin, así como sus magistrales creaciones de sushi y pizza. También, ofrece un espectacular chuletón a la parrilla, costillas, carne de Wagyu y su popular panceta de cerdo Kurobuta. La experiencia gastronómica está más que garantizada. Más: www.acqualinaresort.com/dining/ke-uh-restaurant-opens, 17875 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL 33160. Reservas: (305) 918-6888, todos los días de 3 a 10 p.m. y sai@keuhrestaurant.com.

Restaurante Salvaje en la azotea del Hyde Midtown presenta un excelente menú con cocina internacional fusionada con cocina japonesa. Cortesía/Restaurante Salvaje

Restaurante Salvaje, que recientemente abrió en Miami tras contar con ubicaciones en Madrid, Panamá y Bogotá, presenta un excelente menú con cocina internacional fusionada con cocina japonesa moderna en el interesante distrito de Midtown y con una de las mejores azoteas de Miami. Para el día de la madre el chef Fermin Azkue ofrecen un brunch dominical muy especial y refrescante junto con unos cócteles únicos como el Wild Heart que marida perfectamente con esta fusión japonesa con especialidades como el dumbling de champiñón con una salsa reducida cremosa con un toque de trufa, el dinamite de cangrejo y mantequilla de trufa, el pan japonés bun con costillas cortas de cerdo y su jugoso y tierno rodaballo de Chile. En Salvaje, el pulpo es de Galicia, España, el salmón rey de Alaska y el atún japonés. Está ubicado en la azotea del Hyde Midtown, así que la experiencia gastronómica y arquitectónica, junto con las vistas panorámicas de la ajetreada ciudad de Miami, ofrecen una experiencia gastronómica exclusiva al aire libre en este día tan especial. Deja espacio para uno de sus generosos postres: tres leches y pastel de chocolate. Más: www.miami.salvaje.world, 101 NE 34 St., Miami. y (786) 622-9911.

Le Jardinier del chef Alain Verzeroli, galardonado con una estrella Michelin, en el Miami Design District, presenta su destacado brunch dominical el Día de la Madre. Cortesía/Le Jardinier

Le Jardinier del chef Alain Verzeroli, galardonado con una estrella Michelin, en el Miami Design District, presenta su destacado brunch dominical el Día de la Madre, de 11:30 a.m. a 4:30 p.m., un menú muy interesante en su exuberante y espacioso patio al aire libre y en el interior. El menú incluye platos a la carta, cócteles y la opción de vino espumoso ilimitado Franciacorta, por $55. Los platos de brunch más destacados incluyen el salmón ora king rillette de charcutería con pan tradicional campestre recién hecho con mousse de aguacate, chiles y alcaparras fritas ($22); Quiche de cebolla y champiñones caramelizados con gouda ahumado y acelgas arcoíris ($20); Langosta de Maine con huevo orgánico escalfado, bok choy y salsa holandesa ($36); Bavette au jus con papa crujiente y huevo orgánico frito ($38); Camarones floridian rock con polenta y romesco parmesano y bisque coralino ($22); y puerro asado al horno con soubise de chalota caramelizada, mimosa de huevo y avellana ($21). Y de lunes a sábado presenta uno de los mejores lunch de la zona, a precio fijo por $55 con una bebida incluida y un menú a elegir muy equilibrado y completo de sabores. Más: www.lejardinier-miami.com, 151 NE 41 St., Suite 135 y (305) 402-9070.

Maü Miami, en Midtown, con una terraza muy decorada en bambú, presenta un brunch al estilo mediterráneo. Cortesía/Maü Miami

Maü Miami, en Midtown, con una terraza muy decorada en bambú, presenta un brunch al estilo mediterráneo con una gran cantidad de opciones que incluyen una selección de benedictinos orgánicos como el de salmón o langosta de Main, tortillas, diferentes mariscos en hielo, ensaladas frescas, mimosas y bebidas especiales como su popular “passion margarita”. Un de los aperitivos más demandados es su carpaccio de carne wagyu con las setas japonesas shiitake con albahaca y una vinagreta de limón muy fresca. Su pan inflado es casero al estilo griego acompañado de una mantequilla con pimentón rojo. Son porciones generosas. Todos los postres son caseros como el pastel de tres lychees con merengue, moras y aceite de oliva extra. Todas las madres tendrán un 50 por ciento de descuento en todos los artículos seleccionados para el brunch, que se sirve de 11 a.m. a 4 p.m. Más: www.maumia.com, 3252 NE 1 Ave., #109, Miami, y teléfono (786) 559-2666.

Casa Isola, en Miami Beach, presenta un brunch dominical, de 12 a 3 p.m., junto con una copa de champan para las madres cortesía de los chefs José Mendín y Santo Agnello. Cortesía/@Hot.Chefs

Casa Isola, la osteria italiana en Miami Beach, presenta un brunch dominical, de 12 a 3 p.m., junto con una copa de champan para las madres cortesía de los chefs José Mendín y Santo Agnello. Además de los platos seleccionados del menú principal, la tarifa del brunch también incluye: Tortellini al brodo, un caldo de boletus y bola de masa; Huevos benedictinos con pan de jamón serrano, lechuga, tomate y panceta; Huevos en el purgatorio con dos huevos cocidos en salsa de tomate picante servidos con pan tostado; Tostada francesa Canoli con crema dulce de ricotta y pistachos con jarabe de arce; Y pasteles María, de inspiración italiana. Más: www.casaisolamiami.com/, 1418 20 Street, Miami Beach.

El restaurante Ambersweet, en The Confidante Miami Beach, ofrece el brunch del chef Armando Díaz “Ladies Who Lunch”, de 11 a.m. a 3 p.m., en la encantadora y elegante terraza. Cortesía/Ambersweet

Restaurante Ambersweet, en The Confidante Miami Beach, ofrece el brunch del chef Armando Díaz “Ladies Who Lunch”, de 11 a.m. a 3 p.m., en la encantadora y elegante terraza. El menú incluye los soufflé pancakes, el pastel de cangrejo benedictino y el servicio libre de Bloody Mary’s y mimosas. 4041 Collins Ave., Miami Beach, FL 33140. Más: (305) 424-1234.

Tur Kitchen, en Coral Gables, presenta un menú fijo para este día, desde las 12 a las 9 p.m., a $115 por persona. Un primer plato a elegir entre Coquilles Saint Jacques con salsa de chile verde, naranja sanguina y chorizo; Ensalada Nicoise con atún, espárragos, cebollas rojas, aceitunas y patatas; O ternera asada. El segundo plato puedes elegir entre: Ñoquis y cordero braseado con alcachofas, tomate seco, albahaca; Solomillo de ternera con raíces de trufa y puré de pistacho; O rodaballo condimentado con limón quemado en conserva, pepino, espárragos, tomate tradicional local y alcaparras. Y dos postres para elegir: Mousse de chocolate blanco con helado de lavanda y frutos del bosque o Bombolini. También, hay un menú para niños. 259 Giralda Ave, Coral Gables, FL 33134. (786) 483-8014.





