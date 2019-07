Los cinco mejores spas Miami Spa Months en hoteles

El Bamford Haybarn Spa en 1 Hotel South Beach es un lugar lleno de quietud y cuenta con una extensa lista de opciones de tratamiento únicos y holísticos para nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu con productos naturales y orgánicos.

Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) organiza la 12ava edición del Miami Spa Months, es decir, que puedes disfrutar de más de 45 spas de Miami y las playas hasta Aventura a un precio especial de $109. Y aunque finaliza el 31 de agosto, algunos de estos spas extienden sus especiales durante varias semanas e, incluso, un mes. Les presentamos los cinco mejores spas del Miami Spa Months en hoteles.

Acqualina Spa by Spa, con tratamiento de sonidos

¡Si nunca has ido nunca, no dejes que te lo cuenten! El galardonado Acqualina Spa by ESPA, situado entre los diez mejores del país, es uno de los más demandados durante los doce años del Miami Spa Months. Este oasis frente al mar presenta dos ofertas especiales: el masaje sueco calmante y el tratamiento facial reafirmante de verano. Si lo que quieres es calmar tanto el cuerpo como la mente, el masaje sueco calmante de Acqualina, de 50 minutos y a $ 139, es con aceites esenciales de sándalo y geranio de rosa. Si lo que buscas es reavivar la hidratación natural de la piel puedes decantarte por un facial reafirmante de verano, de 50 minutos y a $ 109, que se concentra principalmente en el área delicada de los ojos, minimizando la aparición de líneas finas. Este especial se completa con un masaje relajante profundo en el cuero cabelludo.

Hay un innovador tratamiento terapéutico intensificado reconocido clínicamente por investigadores de neurociencia internacionales llamado Sound Care Ritual, que es aplicado con música para brindar calma natural y ayuda con los trastornos del sueño, el control del dolor, el estrés y la ansiedad. Cada vez que se aplica el tratamiento, la sensación de bienestar es única, diferente e irrepetible. Además, este exquisito santuario de relajación, con 20.000 pies cuadrados y dos pisos, cuenta con una gran variedad de servicios excepcionales que incluyen salas de vapor de cristal, refrescantes fuentes de hielo del Ártico, saunas finlandesas, duchas de sensaciones y salas de relajación con paredes de sal del Himalaya. La terraza al aire libre, esta zona sí que es mixta, incluye una piscina frente al mar y un jacuzzi con cascada romana. (877) 574 7928 y (855) 659 -0524. www.acqualinaresort.com/spa/

Lapis Spa, en el Hotel Fontainbleau Miami Beach

Si quieres pasar el día completo de relax, otro de los favoritos por el público de Miami Spa Months es el spa del mítico hotel Fontainebleau. Tiene un menú de 10 tratamientos. ¡No vas a saber cuál elegir! Destaca el tratamiento conocido como la alfombra roja “The Fab Four”/”El Fabuloso Cuatro”, un masaje de espalda, el baño turco botánico con pedicura de flores de gardenia y tratamiento de brillo reparador del cabello y cuero cabelludo, a $ 139.00. Al mismo precio, el masaje terapéutico profundo con aceite de cáñamo CBD y lavanda antiinflamatoria, un ritual de máxima relajación y alivio del dolor para recuperar tu salud mental y bienestar. Es ideal para relajar los músculos y sus tejidos y reducir la sensación de estrés. Otros masajes que destacan son el sueco sublime, el fantástico, el de la realeza, el facial con rocío brillante, el paraíso para dos, el tratamiento facial hidratante con colágeno y pedicura con flores de gardenia y el masaje de felicidad total.

Puedes pasar el día en el hotel, usar las 11 piscinas, el spa, la zona de la playa, gimnasio, hidromasaje con minerales, los múltiples chorros con agua fría y caliente a distintas potencias, las cascadas de agua caliente, la sala con una bruma azul relajante y chorros de agua caliente, el baño de vapor con infusión de eucalipto y la piscina unisex con minerales. Más: www.fontainebleau.com/spa

Bamford Haybarn Spa en 1 Hotel South Beach

Este spa lleno de quietud cuenta con una extensa lista de opciones de tratamiento únicos y holísticos para nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu con productos naturales y orgánicos certificados de alto estándar. A $199 y de 80 minutos, destacan el masaje de aromaterapia con máscara de diamante de cuerpo entero con ingredientes naturales y el facial rejuvenecedor Bamford con hialuronato de sodio, aceite de nuez de cacay y células madre de soja. A $139 y de 50 minutos, destacan el masaje de piedra de sal de himalaya con piedras de sal calientes talladas a mano de las montañas del himalaya para equilibrar el sistema nervioso y nutrir las células agotadas, y el masaje sueco de pareja. Y a $ 109 y de 50 minutos, destacan el masaje sueco relajante de aromaterapia; el facial clásico Bamford terapéutico holístico y el masaje prenatal Bamford. El Bamford Haybarn Spa, un espacio de 4,500 pies cuadrados, cuenta con 12 amplias salas de tratamiento y una zona de relajación conocida como The Woodland Room con una fuente central de agua. El tratamiento más famoso es con un aceite especial con infusión de CBD. Más: www.1hotels.com/south-beach/discover/bamford-haybarn-spa

Ritz Carlton Coconut Grove, masajes de piedraI con manicura y pedicura

Todas las experiencias en este Ritz Carlton incluyen una copa de mimosa, servicio de aparcacoches y acceso al gimnasio, piscina del hotel, baño de vapor y sauna. A $ 109, destacan los tratamientos de 50 minutos “Heavenly Hour”, un masaje sueco de aromaterapia con piedras calientes; “Refresh3 de verano”, un tratamiento facial con rejuvenecedor de manos; y “Organic glow”, 100 minutos de masaje facial con manicura y pedicura. A $ 139 y 80 minutos, destacan “Verano sin fin”, un masaje sueco con aromaterapia y revitalizador de pies; y el “Detox de verano”, un corporal con tratamiento capilar y masaje sueco con relajamiento de espalda. Y a $ 199 y 150 minutos, destaca “Escapada de verano”, un masaje sueco de aromaterapia con piedras calientes y un facial orgánico; y “Escapada al paraíso”, un masaje de relajación con piedras calientes, facial, manicura y pedicura. Más: www.ritzcarlton.com/en/hotels/miami/coconut-grove/spa

Tierra Santa Healing House, santuario holístico en el Hotel Faena

Tierra Santa Healing House, en el Hotel Faena, en Miami Beach, es otro de los preferidos en el Miami Spa por sus masajes holísticos, disponibles hasta el 30 de septiembre. Destaca el “Sacred Warrior” o “Guerrero Sagrado”, un exclusivo tratamiento de belleza avanzado, que utiliza cataplasmas de hierbas calentadas y lapislázuli de Chile para liberar la tensión. Este tratamiento, de 80 minutos de duración y $ 199, utiliza aceite de coco virgen, que armoniza, equilibra y transforma los procesos energéticos del cuerpo para restaurarlo física, mental y emocionalmente.

Otros tratamientos especiales durante el Miami Spa son el facial personalizado, de 50 minutos, a $ 139; la exclusiva e innovadora máscara de cabello de ingredientes naturales y secado de Rossano Ferretti, de 60 minutos, a $ 109; y el masaje tailandés de estilo de acupresión profunda y movimientos de estiramiento elegantes en colchonetas acolchadas, de 80 minutos, a $ 199. En cada tratamiento del Miami Spa hay una meditación guiada y un pase de acceso gratuito a Faena Beach. Más: teléfono (786) 655 5570

Twitter: @IsabelOlmos