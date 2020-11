COVID, diabetes y obesidad son una combinación peligrosa que conduce a una enfermedad grave

Cuando los pacientes diabéticos contraen COVID-19, corren un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave, incluyendo complicaciones y hospitalizaciones más prolongadas.

“Una vez que los diabéticos están en el hospital, tienen una mayor probabilidad de ser tratados en cuidado intensivo y un mayor riesgo de mortalidad: un aumento de 50 por ciento en la mortalidad”, dice el Dr. Vineeth Mohan, presidente de endocrinología de Cleveland Clinic Florida en Weston.

Tampoco responden tan bien al uso de ventiladores y tardan más en sanar de heridas y cirugías, explica. “Hay un riesgo más alto en todos los ámbitos”.

Algunos de los tratamientos para COVID-19 también pueden hacer que la diabetes se comporte de forma más severa, dice la Dra. Amy Aronovitz, jefa de endocrinología de adultos del Memorial Healthcare System. Los esteroides, por ejemplo, pueden elevar el azúcar en sangre, dice.

La pregunta con la que ahora se enfrentan los investigadores es si, más allá de los riesgos tradicionales asociados con la diabetes, hay algo único en el nuevo coronavirus que amplifica sus efectos en los diabéticos.

Un artículo publicado recientemente en The Lancet, revista médica británica, dice que, si bien los informes iniciales sobre una prognosis pobre se centraron en las personas con diabetes tipo 2, las encuestas más recientes han indicado que las personas con diabetes tipo 1 también corren el riesgo de sufrir episodios más graves de COVID-19.

“Es probable que la razón de una peor prognosis en las personas con diabetes sea multifactorial”, dice el artículo en The Lancet.

La edad avanzada, el origen étnico, el género, un sistema inmunológico debilitado y un estado inflamatorio crónico, la obesidad y otras afecciones subyacentes como la presión arterial alta y las enfermedades cardiovasculares pueden influir en peores resultados para la diabetes, especialmente si su diabetes no está controlada.

Pero el Dr. Gianluca Iacobellis, investigador del University of Miami Health System, cree que puede haber algo más, algo exclusivo de COVID-19, que contribuye a las graves complicaciones que se observan en algunos diabéticos.

Conexiones entre COVID, diabetes y obesidad

Se esperaría que las personas con diabetes tuvieran peores resultados, especialmente si sufren una o más complicaciones diabéticas, comenta. “Pero no es solo eso”, dice Iacobellis. “Lo que es peculiar es la interacción del COVID-19, la diabetes y la obesidad”.

La obesidad, que es común en los diabéticos tipo 2, está emergiendo como un factor de riesgo en las complicaciones cardiopulmonares de COVID-19, dice Iacobellis.

Aquellos que llevan su peso principalmente alrededor del abdomen, el llamado físico con forma de manzana, y tienen depósitos de grasa en el corazón, los riñones y el hígado, parecen tener un mayor riesgo, añade.

Investigadores de la Universidad de Miami encontraron que una vez que el virus ingresa al cuerpo, el tejido graso puede usarse como reserva del virus, y parece que cuanta más grasa visceral tiene un paciente, más se amplifica el virus, dice Iacobellis. La grasa visceral es la grasa almacenada dentro del abdomen, cerca de varios órganos vitales.

“Los datos preliminares han indicado que los nuevos casos de COVID-19 están aumentando entre los adultos más jóvenes con obesidad”, menciona Iacobellis en un artículo del que fue coautor y publicado en Obesity, la revista de The Obesity Society. La incidencia de obesidad en los Estados Unidos ahora supera el 40 por ciento, señaló.

Entonces, ¿cuál es el mayor factor de riesgo: diabetes u obesidad? “Según mis estudios, cuando se trata de COVID-19, es peor ser obeso que diabético”, dice Iacobellis.

La hiperglucemia es una señal de advertencia de COVID

Otra señal de alerta para posibles complicaciones respiratorias de COVID-19 es si los pacientes tienen hiperglucemia, un nivel alto de azúcar en sangre generalmente indicado por una lectura superior a 180 miligramos por decímetro, el primer día que ingresan en el hospital.

“Si el día 1, el paciente tiene hiperglucemia, es un marcador temprano de una respuesta inflamatoria exagerada”, dice Iacobellis. Cuanto más alto es el azúcar en sangre, más graves son las complicaciones y más larga la estadía en el hospital, comenta.

El vínculo hiperglucemia/complicaciones respiratorias también se ha observado en pacientes que no tienen antecedentes de diabetes.

Sin embargo, algunos de esos casos podrían involucrar a alguien que es un diabético límite cuyos niveles de azúcar en sangre se han disparado debido a la infección viral.

“Es posible que muchas personas que se enferman gravemente de coronavirus no sepan si son o no diabéticas. Algunos se encuentran en una etapa temprana de la enfermedad que no ha sido diagnosticada”, dice Aronovitz.

Hay muchos casos de diabetes no diagnosticados en Estados Unidos. De los 34.2 millones de estadounidenses que tenían diabetes en 2018, alrededor de 7.3 millones de adultos ni siquiera sabían que tenían la enfermedad, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

También ha habido casos en los que un paciente con COVID-19 que no es diabético conocido parece desarrollar diabetes después de contraer coronavirus.

Contraer diabetes después de que se ha estudiado el COVID

El estudio de este fenómeno aún se encuentra en las primeras etapas, pero algunos investigadores teorizan que la aparición de diabetes después de contraer el coronavirus puede deberse al impacto del virus no solo en el páncreas sino también en el tejido graso y otros órganos.

Iacobellis dice que existe evidencia preliminar de que el virus puede unirse a los receptores ACE2 que se encuentran en las células beta pancreáticas, el intestino delgado, el corazón, los riñones y el tejido graso.

Eso podría dañar el páncreas, el órgano que secreta insulina, y alterar el metabolismo de la glucosa. La insulina, una hormona, es necesaria para mantener niveles normales de glucosa o azúcar en sangre. “Sin embargo, necesitamos más investigación para evaluar esta hipótesis”, dice Iacobellis.

“La teoría es que el virus se adhiere a estos receptores. El virus es como una llave y los receptores como una cerradura”, dice el Dr. Heberto Valdés, endocrinólogo de Baptist Health.

Pero existe un desacuerdo entre los científicos sobre si los receptores ACE2 son en realidad la puerta por la cual el coronavirus invade las células sanas.

Para ayudar a rastrear a los pacientes que han desarrollado diabetes que requiere insulina después de contraer COVID-19, se ha establecido un registro global, dice Mohan de Cleveland Clinic.

“Necesitamos más datos para saber exactamente qué está pasando. Esto es muy intrigante, pero no se ha probado nada hasta este momento”, dice Valdés.

Iacobellis dice que no está claro si la diabetes de aparición repentina después del coronavirus es permanente. “Mi sensación es que es poco probable que sea permanente. Es como una inflamación aguda de un órgano”, comenta. “Se necesita más investigación”.

Antes de la pandemia, Mohan dice que instó a los pacientes a perder peso y mantener su nivel de azúcar en sangre bien controlado para evitar complicaciones a largo plazo asociadas con la diabetes, como daño a los nervios y ojos, enfermedades cardiovasculares y problemas renales.

“Estaba pensando en sus riesgos cinco o diez años después”, expresa. “Ahora estoy pensando en sus riesgos mañana o la semana que viene. Es una mentalidad completamente diferente “.

Mantener la diabetes controlada durante la pandemia

Los médicos dicen que lo más importante que pueden hacer los diabéticos durante la pandemia es tomar todas las precauciones para evitar, en primer lugar, contraer el virus y mantener su diabetes bien controlada a través de la dieta, el ejercicio, tomar sus medicamentos y mantenerse en contacto con sus médicos.

“El consejo más importante es la prevención, el mejor control posible. Esa es realmente la única forma de prevenir complicaciones”, dice Valdés. “Manténgase alejado de las multitudes; si una actividad no es 100 por ciento necesaria, evítela “.

Richard Hennie, quien padece de diabetes, realiza una consulta con la Dra. Jennifer Goldman, su médico de cuidado primario en el Memorial Healthcare System. Stephen Holm Miami

Eso es lo que está tratando de hacer Richard Hennie, supervisor de guardia escolar de 68 años, residente de West Park. Hennie, un diabético insulinodependiente, y su esposa ya no salen a comer. Sus noches de cita son caminando o sentados en un parque cercano. Se enmascara cuando está en público, usa guantes cuando bombea gasolina y en la tienda de comestibles y se desinfecta después de cada salida.

Cuando comenzó la pandemia, “estando encerrado, me encontré comiendo más, masticando cosas entre comidas, principalmente para consolarme. Eso ha sido un desafío”, añade Hennie. Aumentó cinco libras.

Pero Hennie dice que había trabajado demasiado para ceder a la pandemia. Cuando comenzó a ver a la Dra. Jennifer Goldman de Memorial Health hace unos años, comenta: “Estaba destrozado cuando entré. Nada estaba bajo control”.

Su peso se había disparado a 285 libras y estaba tomando 35 unidades de dos tipos diferentes de insulina al día. Ahora ha bajado a 203 libras, camina hasta cuatro millas por día y ha reducido su ingesta de insulina a solo cuatro unidades al día, más una pastilla.

Cuando vio que estaba ganando algunos kilos durante la pandemia, decidió poner manos a la obra. Con la ayuda de Goldman, su médico de atención primaria, Hennie redobló sus esfuerzos para mantener bajo control sus niveles de glucosa en sangre.

Es escrupuloso al monitorear sus niveles de azúcar en la sangre dos veces al día, tomar su temperatura y los niveles de oxígeno en la sangre, está atento a si tiene tos u otros síntomas similares al COVID, y envía sus resultados todos los viernes a MyChart, un servicio de registros médicos en línea, para ser revisados por Goldman.

“No permitiré que la pandemia me desanime. Solo tenemos que seguir avanzando”, dice Hennie. “Tienes que estar y mantenerte alerta. No tengo la intención de salir. Yo quiero estar aquí.”

Se puede comunicar con Mimi Whitefield en mimiwhitefield@gmail.com o en Twitter @heraldmimi