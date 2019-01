La gala de los Boys & Girls Clubs de Miami-Dade recaudó $700,000

La organización Young Patronesses of the Opera (YPO) es un grupo de voluntarias que recauda fondos para hacer posible programas educacionales de apreciación de ópera que le presentan cada año a más de 20,000 alumnos en el sur de la Florida. YPO, apoya a la Florida Grand Opera y presentó su gala anual en el elegante hotel Four Seasons en Brickell Avenue. Más de 250 amantes de la ópera entraron al cóctel, a través de un libro de cuentos que medía 12 pies de alto y la ‘Reina de Corazones’ les dio la bienvenida ya que el tema de la gala y la decoración fue Alicia en el País de las Maravillas, el libro de fantasía surrealista escrito por Lewis Carroll. Muchos de los invitados se pusieron toques de disfraces y el salón fue decorado con el mismo tema, incluyendo gigantescos candelabros decorados con ramas y enormes orquídeas en los centros de mesa. Todos los personajes del libro, incluyendo al Sombrerero Loco, se pasearon por el salón durante el cóctel. Pero el mejor momento de la noche fue cuando varios de estos personajes -quienes en realidad eran cantantes de ópera- llegaron a la pista de baile para interpretar las arias de ópera más conocidas, acompañados por música ‘tecno’. Entre los benefactores estaban Swanee y Paul DiMare, Trish y Dan Bell, The Wilder Foundation, The Dunspaugh Dalton Foundation y Bacardi. ¡Una noche espectacular! Para más información visite www.ypo-miami.org

Siga a Daisy Olivera en Twitter e Instagram: @DaisySociety Más fotos en nuestra edición digital y en el website www.TheDaisyColumn.com