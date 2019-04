Cóctel celebra apertura de ‘I’ve Been Framed II’ en South Miami

Lili Estefan con Jennifer Coronel-Cueto.

La conocida compañía de enmarcación de cuadros, ‘I’ve Been Framed’, fundada por las hermanas, Jenny Coronel-Cueto y Cristina Coronel en 1996, en el área de Brickell abrió una segunda sucursal - ‘I’ve Been Framed II’ - en South Miami, en el distrito de arte y decoración, conocido como el Bird Road Antique and Art District. Se celebró la apertura con un divertido cóctel al cual asistieron más de 150 invitados, incluyendo a Lili Estefan, quien es cliente. Disfrutaron de champán, vinos de Don Bernardino y un rico menú del Chef Gio Fernández.

‘I’ve Been Framed’ está ahora en La Pequeña Habana y Jenny está a cargo de ‘I’ve Been Framed II’, donde el enfoque es más especializado, trabajando directamente con diseñadores de interiores pero también con el público con la creatividad y experiencia adquirida durante 23 años. La compañía tiene clientes corporativos como los Miami Marlins, el Miami Heat y la linea de cruceros Royal Caribbean y a celebridades como Enrique Iglesias.

En ‘I’ve Been Framed II’, pueden enmarcar desde una pequeña foto de su mascota hasta una valiosa obra de arte, todo con materiales de calidad de museo. También ofrecen transporte, instalación profesional y consultas a domicilio para enmarcar obras de arte más grandes o valiosas. Ella siempre ha apoyado a artistas locales y en la tienda también hay una pared de galería donde hay actualmente 20 obras de arte a la venta. I’ve Been Framed II está en el 4728 SW 72nd Avenue en South Miami.

