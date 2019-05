Se recaudó $1.1 millón en la gala de Women of Tomorrow

Leer más

La conocida compañía de enmarcación de cuadros, ‘I’ve Been Framed’, fundada por las hermanas, Jenny Coronel-Cueto y Cristina Coronel en 1996, en el área de Brickell abrió una segunda sucursal - ‘I’ve Been Framed II’ - en South Miami, en el distrito de arte y decoración, conocido como el Bird Road Antique and Art District. Se celebró la apertura con un divertido cóctel al cual asistieron más de 150 invitados, incluyendo a Lili Estefan, quien es cliente. Disfrutaron de champán, vinos de Don Bernardino y un rico menú del Chef Gio Fernández.

‘I’ve Been Framed’ está ahora en La Pequeña Habana y Jenny está a cargo de ‘I’ve Been Framed II’, donde el enfoque es más especializado, trabajando directamente con diseñadores de interiores pero también con el público con la creatividad y experiencia adquirida durante 23 años. La compañía tiene clientes corporativos como los Miami Marlins, el Miami Heat y la linea de cruceros Royal Caribbean y a celebridades como Enrique Iglesias.