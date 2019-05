La gala de Baptist Health South Florida recaudó más de $6.5 millones

Michael Feinstein.

Indudablemente la ‘Grand Gala’ de Baptist Health South Florida fue el evento recaudatorio y social más grande en la historia de la organización, el cual tuvo a MEDNAX Health Solutions Partner como patrocinador principal. Baptist Health South Florida es la organización de cuidado médico más grande en la región del sur de la Florida, con 10 hospitales e internacionalmente reconocidos centros de excelencia a través de los condados, Miami-Dade, Broward, Monroe y Palm Beach.

Los fondos recaudados benefician al Miami Cancer Institute, Miami Cardiac & Vascular Institute, Miami Orthopedics & Sports Medicine Institute, los diez hospitales de la red y programas educacionales comunitarios.

Unos 2,000 invitados asistieron a la glamorosa gala en el Miami Beach Convention Center la cual fue amenizada por el mundialmente conocido cantante y pianista, Michael Feinstein, quien cantó números icónicos que incluyeron, “New York, New York,” y “Our Love is Here to Stay”.

Los copresidentes de la gala fueron el presidente y CEO de Baptist Health, Brian E. Keeley y la Dra. Suzanne Keeley. Lani Kahn Drody fue presidenta del comité. También asistió la nueva CEO de la fundación Baptist, Alexandra Villoch, quien fue la Presidenta y Publisher del Miami Herald Media Company.

Los otros patrocinadores de la gala fueron Diamond Sponsors Envision Physician Services, FPL and KIDZ Medical Services; Gold Sponsors Humana and Navigant; Susan Kahn, Michele y Howard Kessler y el John and Margaret A. Krupa Foundation; Bronze Sponsors Cerner, Conviva Care Solutions y Emergent Physicians of South Florida y el Miami HEAT.

