Seis líderes humanitarios del sur de la Florida reciben galardón del MCCJ

Los homenajeados, John C. Sumberg, Burton Young, la reverenda Diane Shoaf, Alexandra Villoch y Saif Ishoof. Cortesía/MCCJ

Más de 400 líderes empresariales y comunitarios asistieron a la gala ‘Humanitarian Awards’ del MCCJ en el Hotel InterContinental, donde se le otorgó el galardón ‘Silver Medallion’ a seis personas quienes han demostrado extraordinarios esfuerzos en la comunidad. Ellos reflejan la misión de la organización para crear una comunidad que les da la bienvenida a todos.

La MCCJ, Inc. fue fundada en Miami en el 1935 como parte de la Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos. En el 2011, para reconocer e incluir a todas las religiones, se cambió al MCCJ, Inc. Los homenajeados fueron Ruth W. Greenfield, prodigio musical; Saif Yamani Khan lshoof, Florida International University Vice President of Engagement; John C. Sumberg, socio director en Bilzin Sumberg Baena Price & Axelrod LLP; y Alexandra Villoch, ex Presidenta y Publisher del Miami Herald. La reverenda Diane Shoaf recibió el Clergy Medallion y el Robert H. Traurig Lifetime Achievement Award se le presento al abogado Burton Young.

Los presidentes de la cena fueron Gail y Albert E. Dotson, Jr. y los presidentes honorarios fueron Brian Dervishi, Michelle Ramirez-Patricios y el Reverendo Dr. Patrick O’Neill. Esta gala fue dedicada a la memoria de Roberta J. Shevin, quien fue directora ejecutiva del MCCJ durante nueve años. Según el director ejecutivo de MCCJ, Nestor Rodríguez, “este evento superó las expectativas recaudatorias, especialmente con la espontanea donación de $250,000. por parte de Caroline y Alitza Weiss, la cual hará posible continuar los programas y desarrollo del MCCJ”. Para más información visite miamiccj.org

