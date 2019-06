El Miami Children’s Museum recaudó $1 millon con divertida gala

La presidenta de la junta de MCM, Marianne Devine, los presidentes de la gala, José y Heide Dans con Deborah Spiegelman, directora de MCM. Be a Kid Again Gala 'Color Your

Más de 600 miembros de la sociedad miamense se dieron cita en Soho Studios en Wynwood para la gala del Miami Children’s Museum. El tema de la gala Be A Kid Again, fue Color Your Imagination, y permitió que todos se vistieran, no de etiqueta y traje largo, sino con ropa de colores brillantes para divertirse y soñar como los niños. Los presidentes de la gala fueron Heide y José Dans, Annie y Jordan Trachtenberg sirvieron como presidentes del After Party y la subasta silente estuvo a cargo de Melissa Netkin.

La noche comenzó con un cóctel en una parte del salón donde se llevó a cabo la subasta silente con objetos y experiencias únicas como una guitarra con un autógrafo de Shakira, un día de compras en Neiman Marcus Bal Harbour, un viaje en primera clase a Napa Valley, una cartera donada por Gucci Bal Harbour y mucho más. El menú de la noche y las decoraciones fueron creados por Chef David Schwadron Catering and Event Design y no fue cena formal sino buffet.

Pudimos apreciar atuendos muy creativos, especialmente la perfección del conjunto de Heide Dans, con un top y falda maxi de Alice & Olivia que llevaba un estampado de las figuritas de niños del artista Keith Haring cubierta en lentejuelas. La noche terminó con el After Party para los jóvenes profesionales. Fue todo un triunfo ya que se recaudó $1 millón para programas educacionales. Para más información visite www.miamichildrensmuseum.org.

