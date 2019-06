La simpática gala del Humane Society admite perros y recauda $300,000

Los copresidentes de Pawpurrazzi, Bill Jones y Bonnie Crabtree.

Sin duda, la gala “Pawpurazzi”, que beneficia al Humane Society of Greater Miami, no es como ninguna otra gala de nuestra temporada de sociedad. ¡A esta gala cada cual puede llevar su mascotas! Son invitados de honor y hay detalles creados específicamente para ellos como el “Bark Bar” auspiciado por Purina, el “Pup”tail Lounge by Doggie Bag Café y helados Doggy Ice pops. Desde el 1936 esta organización se ha dedicado a salvar las vidas de perros y gatos con cuidado veterinario, esterilización gratis y mucho cariño para que puedan ser adoptados con estadia en sus centros sin límite de tiempo.

Más de 400 filántropos se reunieron en el WATSCO Center de la Universidad de Miami en una noche inigualable que beneficia a los animales que son abandonados en el Humane Society. WOW MKTG creó una moderna decoración del salón, con formas iluminadas de gatos y perros adornando las mesas. El evento comenzó con un coctel con bebidas cortesía de Bacardí, USA, vinos donados por 50 Eggs Inc. y un sin número de aperitivos durante la subasta silente, organizada por Jacqueline Munilla. A la hora de bailar, muchos de los invitados lo hicieron con sus perritos y fue muy simpático ver que hasta las mascotas se divertían.

Los copresidentes de la gala, fueron Bonnie Crabtree y Bill Jones quienes le rindieron homenaje a la recientemente fallecida filántropa, Penny Stamps, por sus importantes contribuciones a la organización. Para más información visite humanesocietymiami.org

