Noche estelar: Cantó Juanes y se recaudó $1 millón en la gala del centro Adrienne Arsht

La estrella de Broadway, Brian Stokes Mitchell con Adrienne Arsht y el cantante colombiano Juanes.

El Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County (@arshtcenter) celebró 13 años con una espectacular noche de gala durante la cual se recaudó $1 millón, fondos que serán utilizados para la educación de las artes de más de 55,000 alumnos en el condado Miami-Dade County. Adrienne Arsht, la gran benefactora del centro, sirvió como presidenta honoraria de la gala con Tony y Conchi Argiz y el Dr. Ira D. Hall y Carole Hall como presidentes.

La elegante noche para más de 400 filántropos y líderes comunitarios comenzó con un cótel privado con champán Pommery y bebidas de Bacardí seguido por un estelar concierto: Miami Fusion, (el cual fue abierto al público). Ahí disfrutaron de las actuaciones del ídolo, Juanes y de la legendaria estrella de Broadway, Brian Stokes Mitchell

Después del concierto, los invitados VIP pasaron a la cena servida en el escenario Lynn Wolfson, cuyo menú fue inspirado por la cocina gourmet de Nueva Orleans, creado por el director culinario del Arsht Center, Brad Kilgore. Durante la cena, se anunció una donación de $2.5 millones del Green Family Foundation. Como agradecido reconocimiento a esta generosa donación de la familia Green, se nombró el auditorio dentro del Ziff Ballet Opera House, en honor de Dorothea Green, quien es una apasionada filántropa de las artes (y además un encanto de persona). La noche se extendió con el Party on the Plaza festejando las tradiciones caribeñas en Miami. Para más información visite arshtcenter.org

