Lee Schrager festejó su cumpleaños con fiestón en el Setai

Lee Brian Schrager y el Dr. Ricardo Restrepo.

El cumpleaños de Lee Schrager, el fundador y creador de los festivales de comidas y vinos, Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF®) en Miami y el New York City Wine & Food Festival New York (NYCWFF), reunió a un selecto grupo de 120 de sus mejores amigos que incluyó importantes personalidades de varios medios y profesionales de los mundos de hostelería, culinarios y de la sociedad de Miami. La celebración de sus 60 años se llevó a cabo en el patio interior del lujoso hotel Setai en Miami Beach, con un menú de delicias que incluyó costillitas, Dim Sum, Peking duck, sushi y pollo Tandoori, acompañado por ilimitado champán Dom Perignon 2008. Schrager es el Senior Vice Presidente de Communications & Corporate Social Responsibility para Southern Glazer’s Wine & Spirits y es una persona muy querida, no solo por sus triunfos profesionales, si no también por su generosidad filantrópica. Al comenzar la velada, varios de sus amigos y su pareja, el Dr. Ricardo Restrepo, quien es radiólogo de pediatría en el Nicklaus Children’s Hospital, tomaron el micrófono y relataron simpáticas historias de la vida del cumpleañero. Entre ellos estaba la comentarista politica, Ana Navarro-Cárdenas, quien viajó de Utah a pesar de varios vuelos cancelados. El ‘cake’ fue una maravilla de chocolate creado por el chef del Edition Hotel. Fue una noche divertidísima con música del DJ Danny Stern y una presentación musical de icónicas ‘drag queens’ de South Beach que incluyeron a Adora y a Kitty Meow.

Siga a Daisy Olivera en Twitter e Instagram: @DaisySociety Más fotos en nuestra edición digital y en el website www.TheDaisyColumn.com