CAMACOL celebró 40 años de aniversario con cena de gala

Mercy Saladrigas, presidenta de CAMACOL con Tammy y Willy Gort.

La cámara de comercio latina, CAMACOL, celebró la tradicional cena de Gala del Congreso Hemisférico de CAMACOL en el histórico Hotel Biltmore de Coral Gables. Fue una celebración muy especial ya que se cumplieron 40 años del evento y de promover a Miami como el punto de encuentro entre Latinoamérica y Estados Unidos. El presidente del Congreso Hemisférico, el Comisionado Willy Gort y Mercy Saladrigas, la presidenta de CAMACOL, dieron las palabras de bienvenida y el orador principal fue Eliot Pedrosa, U.S. Alternate Executive Director of the Inter-American Development Bank.

La CAMACOL es la organización empresarial hispana más grande del estado de la Florida y una de las organizaciones minoritarias más influyentes de los Estados Unidos. Durante casi cinco décadas, la misión de CAMACOL ha sido fomentar el espíritu empresarial de las comunidades hispanas y minoritarias en el estado y llevar a cabo programas para fortalecer negocios locales, promover desarrollo económico y facilitar comercio internacional.

En esta cena anual se entregaron premios de excelencia a Javier Herrán, Chief Marketing Officer, Sedanos Supermarket y Carlos Delgado, Supervisor de Sedanos por Excelencia Empresarial; al Dr. Eduardo Padrón, Phd. ex presidente de Miami Dade College por Excelencia en Servicio Público; a Luis Fernández, vice presidente ejecutivo de Telemundo Excelencia en Medios Comunicativos; y a Miguel Ángel Benzal, presidente de EGEDA por Excelencia en Promover el Cine Ibero-Americano mundialmente. En su lugar lo recibió Elvi Cano, directora ejecutiva de EGEDA. Para más información visite camacol.org .

