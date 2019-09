Brunch en el crucero Norwegian Breakaway para la gala de los Boys & Girls Clubs

Andrew y Allison Stuart, los presidentes de la gala con Alex Rodríguez-Roig, presidente de los Boys & Girls Clubs de Miami-Dade.

La gala “Wild About Kids”, que se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre, fue anunciada durante un exclusivo brunch kick-off en el crucero Norwegian Breakaway de Norwegian Cruise Lines (NCL). Un grupo selecto de invitados disfrutaron de un delicioso menú durante una soleada tarde y disfrutaron de espectaculares vistas del mar desde el puerto de Miami. En el evento se anunció que la gala anual de los Boys & Girls Clubs of Miami-Dade, la organización que ayuda a niños necesitados, muchos de ellos hispanos, en nuestra comunidad no será una gala tradicional de etiqueta y trajes largos. Los asistentes a la gala serán los primeros pasajeros a bordo del nuevo crucero y tendrán una experiencia única, muy VIP, que se llevará a cabo durante un viaje de dos días. La NCL ha apoyado a la organización desde hace mucho tiempo y va donar el uso del crucero, el Norwegian Encore (el cual costó un billón de dólares y todavía no se ha estrenado) para la décima tercera gala. Los anfitriones del elegante evento fueron Alex Rodríguez-Roig, presidente de los Boys & Girls Clubs of Miami-Dade, Andy Stuart, CEO de NCL y su esposa, Allison Stuart quienes serán los presidentes de la gala. Los fondos recaudados en la gala benefician los múltiples programas positivos que incluyen actividades después del colegio, entrenamiento en computadoras, baile, arte y programas atléticos ayudando a niños desde hace 80 años. Para más información sobre la gala y comprar boletos visite https://bgcmia.org/wild-about-kids-gala/

