Danielle González y Todd Rubenstein festejan su boda en Miami

Danielle González y Todd Rubenstein en Sea Island, Georgia. Foto cortesía de la familia

Danielle González y Todd Rubenstein se casaron en The Cloister de Sea Island, Georgia, en compañía de Sofía y Victoria, las hijitas de Danielle de su primer matrimonio. Para ellos, la ceremonia fue más que una boda, fue símbolo que se convertían en una familia ya que el primer esposo de González falleció de cáncer en el 2014. González y sus hijas tenían la tradición de ir de vacaciones al histórico hotel y por eso fue el lugar perfecto para la boda.

González es una de las damas de la sociedad Miamense que se ha destacado no solo por su estelar carrera de abogada en el bufete Greenberg Traurig, donde es socia responsable de contrataciones y accionista en el departamento de bienes raíces, sino por sus esfuerzos filantrópicos, apoyando a Make-A-Wish of Southern Florida, al United Way y al American Cancer Society. Rubenstein es profesor y dirige el programa de Educación Especial en el Alonzo and Tracy Mourning High School y es un high performance coach de tenis, seleccionado por el United States Professional Tennis Association para recibir el premio de National High School Tennis Coach of the Year.

Pero no podía faltar la celebración de la boda en Miami la cual se llevó a cabo en el hotel Mr. C en el elegante salón del restaurante Bellini, donde asistieron unos 200 amigos y familiares. Se sirvió un delicioso menú de New Zealand baby lamb chops, caviar, salmón ahumado y pastas, panna cotta, cupcakes de Misha’s y claro que champán y Bellinis. Felicidades!

