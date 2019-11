El brunch ‘No More Tears’ recaudó $200,000 para combatir el tráfico sexual

Ariel Penzer-Milgroom, Monique Idlett-Mossley, Somy Ali, Inés Rivero y Juan Del Hierro.

Más de 250 invitados se reunieron para apoyar a la organización sin fines de lucro, No More Tears (NMT) No Más Lagrimas, durante un espléndido brunch creado por el Chef Brad Kilgore y su esposa Soraya en el Paradise Plaza en el Miami Design District. Es el cuarto brunch que se lleva a cabo y la mayor cantidad de dinero que se ha recaudado. Los homenajeados en el evento fueron el Reverendo Juan Del Hierro, Ariel Penzer-Milgroom, Monique Idlett-Mosely y la famosa top model argentina, Inés Rivero. La oradora principal, Coco Berthmann, es una muchacha alemana, abogada de derechos humanos, que sobrevivió 15 años de violaciones diarias, vendida por su propia madre. Cindy Alvarado habló de ser traficada en Estados Unidos y de los horrores que sufrió durante años antes de ser rescatada por NMT. Durante la emotiva presentación, la filántropa Alitza Weiss sorprendió a todos con una generosa donación de $50,000. La presidenta del comité fue Erin Michelle Newberg y las maestras de ceremonias fueron Jilian Sanz e Iva Kosovic.

No More Tears fue fundada por la dinámica Somy Ali para rescatar a víctimas del tráfico sexual que existe mundialmente -con Miami en segundo lugar en Estados Unidos. Entre las diversas formas de tráfico sexual están el turismo sexual infantil, el tráfico sexual de empleadas domésticas menores de edad, la explotación comercial sexual de niños y la prostitución. La misma Somy Ali fue víctima y por eso se ha dedicado a salvar las vidas de otros como ella. Para más información visite www.nomoretearsusa.org.

