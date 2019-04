Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 05.04.19

Cáncer, Escorpio y Piscis: Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019. Up Next × SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Te verás obligado a llevar a cabo cambios que de paso te resultarán beneficiosos tanto en el aspecto personal como en el económico. Tu vida está cambiando y está tomando un rumbo diferente. Aquellas cosas con las cuales tú contabas, de momento podrían no estar a tu alcance. Números de suerte: 4, 10, 33.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

No atraigas la mala suerte pensando negativamente y ábrete a los milagros. La vida te ofrece nuevas oportunidades de triunfar. No te desesperes si algo no sale como tú esperas. Despierta tus talentos dormidos y pon a trabajar toda esa sensibilidad creativa que habita en ti. Números de suerte: 6, 12, 8.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Disfrutarás de buena compañía en donde quiera que te encuentres. Las estrellas te saturan de optimismo. Gustarás de explorar en lo desconocido y en las de emprender nuevos proyectos. Será fácil hacerte cambiar de opinión ya que estarás complaciente y flexible ante los deseos de los demás. Números de suerte: 16, 5, 15.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

No te lances precipitadamente a tomar decisiones importantes. No malgastes tu energía mental en preocupaciones inútiles y concéntrate en lo que realmente vale, en lo que tiene importancia. Comienza nuevos estudios, una nueva carrera, envuélvete en nuevos proyectos. Números de suerte: 38, 47, 21.

SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Gozarás de prestigio y reconocimiento. Comunícate con aquellas personas que tú sabes te pueden ayudar a encontrar nuevas oportunidades para progresar tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Asuntos del pasado te traerán éxitos. Sé paciente si no obtienes respuestas inmediatas. Números de suerte: 2, 26, 16.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

La suerte te sonríe en el día de hoy. Diviértete, pero sin descuidar tus obligaciones. Es momento de probar suerte en otros negocios, pero sin descuidar lo que tienes ahora en tus manos. Recuperas dinero perdido ya que te pagan lo que te debe. Aventúrate en el terreno de las inversiones. Números de suerte: 1, 34, 21.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Perdona a quien te pide perdón. Da segundas oportunidades, pero bajo tus condiciones. Resalta todas tus cualidades positivas y haz todo lo posible por mejorar tus relaciones para con los demás. Alguien te regala algo que necesitas y que se te había hecho un tanto difícil conseguir. Números de suerte: 10, 2, 50.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Mantén un balance apropiado en el día hoy. Tu familia te reclama obligaciones que has estado evadiendo desde hace algún tiempo. Tendrás que dividir tu tiempo sabiamente para poder cumplir con todas tus obligaciones. Con tu fe y tus energías de seguro lograrás alcanzar tus objetivos. Números de suerte: 22, 18, 7.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Te sentirás fuerte, poderoso y sobre todo muy claro en aquello que deseas lograr. Pon tus planes en acción. Las estrellas te hablan de éxitos en el plano sentimental. Tu palabra tendrá el poder de embrujar, convencer y encantar a todos. Nuevas amistades gravitarán hacia tu círculo social. Números de suerte: 22, 14, 26.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Basta ya de suplicar y rogar. En asuntos de amor, ve más allá de las apariencias y no te dejes impresionar tanto por el carapacho ya que lo que hay adentro es lo que realmente cuenta. Exige que te pongan por escrito lo que te prometan. Demanda aquello que es justo para ti. Números de suerte: 21, 13, 45.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Tus achaques de salud irán a la par con tu estado de ánimo. Mantén en todo momento una actitud positiva. Pide con fe aquello que tanto deseas y se te concederá. Seres de luz te guiarán para que salgas exitoso en todos tus proyectos. Recuperas la estabilidad económica y a la misma vez tu paz espiritual. Números de suerte: 32, 28, 9.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Tus pensamientos se enfocan ahora hacia alguien de tu pasado. Esos viejos recuerdos podrían revivir la llama de un amor algo tormentoso. Revisa en tu mente aquellas razones por las cuales esa relación fracasó. No te lances a ciegas nuevamente a cometer los mismos errores. Números de suerte: 32, 2, 17.