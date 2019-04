Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del lunes 15.04.19

Cáncer, Escorpio y Piscis: Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019. Up Next × SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Lo positivo se manifiesta en ti. Las buenas noticias que estabas esperando, llegan, especialmente si las mismas están relacionadas con tu trabajo. En el amor, la atracción hacia tu pareja será más fuerte ahora, por lo tanto, estarás muy apasionado y muy dado a la conquista. Números de suerte: 12, 3, 5.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Todo lo que tenga que ver con tu salud cobra importancia. No desatiendas las recomendaciones de las personas que saben y te quieren ayudar. Tienes mucho que hacer, pero no trates de hacerlo todo a la misma vez, establece prioridades y saca tiempo para ti, para distraerte y descansar. Números de suerte: 11, 31, 45.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Es tiempo de planificar para el futuro. Observa detenidamente todo lo que acontece en tu vida. No te envuelvas por completo en los problemas de otros. Colabora hasta donde puedas y no te sientas culpable si lo que están llevando a cabo no les funciona. Ocúpate de lo tuyo. Números de suerte: 6, 15, 29.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

No te dejes convencer tan fácilmente por aquellos que te ofrecen villas y castillos. Mucho ojo, cuida mucho tus pasos a la hora de gastar tu dinero. Busca, averigua e investiga bien antes de firmar o comprometerte. Tu pareja prospera y esta prosperidad te tocará a ti también. Números de suerte: 8, 43, 33.

SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Problemas familiares se reflejan en tu salud y es por esto que debes cuidar más tu lado emocional. Los ejercicios de relajación y la meditación son excelentes vías para calmar los nervios y dejar ir el estrés. Se impone que descanses y que te tomes unas vacaciones para cuidarte y mimarte más. Números de suerte: 1, 7, 18.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Comunica tus deseos a tus seres de luz y espera con confianza y fe que se manifiesten tus deseos. Aquel que está en contra tuya, ahora podrá darse cuenta cuan equivocado está. Todo logro a nivel profesional te llenará de orgullo y satisfacción personal. Disfruta de tus éxitos. Números de suerte: 5, 14, 16.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu salud mejora y tu situación financiera también. Excelente periodo para vender y comprar, pero responsablemente, sin apuros y asegurándote de leer detenidamente todo papel en donde tengas que estampar tu firma. No dejes nada a la casualidad. Infórmate con los expertos. Números de suerte: 4, 39, 50.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

La buena fortuna está de tu lado. Tendrás suerte en amores, en trabajo y en dinero. Aprovecha las bendiciones que te da la vida y sobre todo sé agradecido. En salud, aun cuando te sientas bien, no dejes de tomar precauciones y tener un balance adecuado en tu dieta. Números de suerte: 8, 28, 45.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No te desesperes cuando las cosas no te salen como tú deseas. Pon más empeño en pasarla bien. Recobra tu armonía, tu paz emocional que es tan importante para tu salud. Piensa positivamente y aleja de tu mente todo pensamiento negativo. Es momento de divertirte y de ver la parte linda y jocosa de la vida. Números de suerte: 5, 33, 11.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Es tiempo de pensar más en ti, Capricornio. Renuévate, busca el cambio positivo y descarta y saca de tu vida todo aquello que te molesta y te impide tener armonía y paz. En la oración encontrarás la fortaleza que necesitas para salir adelante como tú deseas. Lo espiritual en ti se fortalece. Números de suerte: 1, 9, 20.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Enfrenta todo reto en la vida con valentía. No permitas que vengan otras personas a destruir tus sueños. Tú te bastas y te sobras para llegar a la cima y reclamar victoria. Aléjate de esas personas que están amargadas y solo conocen la envidia, la crítica y el odio. Rodéate de los que te dan luz. Números de suerte: 14, 38, 26.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Si te encuentras en una relación, se impone tomarte un tiempo con tu pareja para aclarar o profundizar en lo que los dos desean. Tu vida espiritual se acentúa y es por eso que ambas en un momento dado se entrelazarán. Los asuntos profesionales o laborales se enfatizan favorablemente. Números de suerte: 2, 40, 6.