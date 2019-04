Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 18.04.19

Tauro, Virgo y Capricornio: Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio. Up Next × SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Despiertas a realidades en tu vida personal. Esa persona que está a tu lado está tratando de ayudarte a superar esas limitaciones que no te permiten progresar como tú deseas en la vida. Presta atención a lo que te aconseja. La verdad será el ingrediente perfecto para que crezca la confianza. Números de suerte: 9, 10, 3.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Ponte en acción y disfruta de todo, pero sin excederte. Aun cuando tu salud esté en óptimas condiciones, no comas ni bebas en exceso ya que luego lo lamentarás. Tu pareja hace cambios que te afectarán positivamente por lo que te conviene ser mucho más flexible para con la misma y adaptarte. Números de suerte: 13, 9, 26.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Deja en manos de otros la solución a algunos de tus problemas. No te eches tanta responsabilidad encima. No te desesperes si no puedes resolver todo de momento, paciencia mucha paciencia. Evita enfrentamientos con tus familiares ya que existen muchas maneras de convencer a los demás. Números de suerte: 18, 38, 9.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Te encuentras como imán atrayendo el amor, la suerte y la prosperidad a tu vida. Tienes toda la libertad del mundo para actuar y tomar responsabilidad por tus decisiones. Talento y creatividad te sobran para llevar a cabo aquello que tienes en mente. Destácate en eso que más te agrada hacer. Números de suerte: 19, 7, 22.

SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Vigila tus gastos, ya que podrías excederte dejándote llevar por las cosas extravagantes y costosas. No malgastes lo que valoras. Basta ya de aparentar. Tú tienes muchos y muy bellos atributos por los que te deben de respetar y admirar. Da la oportunidad a otros de conocerte mejor. Números de suerte: 29, 2, 7.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Todo lo que tenga que ver con la comunicación se exalta favorablemente. Tu vida está saturada de actividades, cambios y emociones. Tu personalidad, tu apariencia física se transforma haciéndote lucir irresistible. Toma las cosas con calma y no te apresures tanto. Números de suerte: 12, 4, 17.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Dinero te llega de manera sorpresiva. Mantente hasta donde te sea posible alejado de la confusión que pueda reinar en tu hogar. Ayuda, pero sin afectarte o destruirte. Tú eres muy inteligente y astuto para exponerte a lo negativo. Trabajarás mucho, pero disfrutarás de lo que la vida te ofrece. Numero de suerte: 50, 8, 14.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Permite que otros te ayuden con sus consejos. Lo profesional y lo económico se estabilizan en el día de hoy. Lo que tú consideras una tragedia será un golpe de suerte para ti. No decidas nada importante ahora. Ocúpate de atender tu hogar, de dedicarle más tiempo a tu familia. Números de suerte: 37, 16, 11.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Tú no estás ahora en las de tomarte riesgos en relación con tu trabajo o en la manera en cómo ganas el dinero. Desarrolla altos niveles de paciencia para que controles tus impulsos de comprar lo que no necesitas. No prestes ni tomes prestado. Pon en acción un plan de economías. Números de suerte: 35, 48, 3.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Evita criticar a los demás cuando éstos interfieran en tus planes. Si pierdes la calma, tus nervios se afectarán y esto traerá tensiones innecesarias en tu vida. Prestarás mayor atención a los detalles y planearás cuidadosamente cada paso a tomar. Te mantendrás organizado en todo. Números de suerte: 8, 12, 14.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Te encuentras en un periodo de cambios y reajustes. Todo indica mejoramiento, restablecimiento, recuperación y muchas cosas buenas que vienen en camino para ti. Todo lo que te ocurre es en parte gracias a la nueva actitud y madurez que has alcanzado últimamente en tu vida. Números de suerte: 31, 26, 15.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Abandonarás viejas creencias y saldrás de ataduras emocionales. Tu estado de ánimo estará estrechamente ligado a tu salud. Mantén una mente positiva y lograrás un cuerpo saludable. Te sentirás en mejor disposición de cooperar o laborar junto a tu familia sin que éstos te manipulen. Números de suerte: 34, 1, 29.