Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del domingo 21.04.19

Cáncer, Escorpio y Piscis: Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019. Up Next × SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Día para dejar atrás grandes preocupaciones y descansar, Aries. Necesitas recuperarte de días muy agitados. Medita y embellécete. La energía planetaria favorece el que pongas en orden tus ideas para darle un giro diferente a los últimos días de abril. Pronto llegarán grandes cambios positivos en tu vida. Tu afirmación de hoy: “Amo lo todo lo que hago”. Números de suerte: 34, 19, 40.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

El Sol está por entrar a tu signo. Hoy domingo decreta felicidad, diversión y buena vibra. Pásala de maravilla. Nadie tiene permiso para cambiar tu energía y buena vibra. Mejor estar solo que mal acompañado. Dedica este día a ti. Prepárate a recibir otro año de vida lleno de paz, amor y buena fortuna. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de paz, amor y vivo en abundancia”. Números de suerte: 34, 17, 30.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para el año 2019 para los signos Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Estás determinado a realizar cambios drásticos en tu vida. Quieres vivir libre de sufrimientos, ataduras o junto a gente tóxica. Deja atrás esos recuerdos que te martirizan. Nada será igual, aunque regreses con un viejo amor, cambies de casa, país, si tú no realizas un cambio genuino en ti. Cuando tú decidas ser feliz sin depender de nadie, atraerás bendiciones a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”. Números de suerte: 11, 59, 27.

SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Géminis, Libra y Acuario en el año 2019

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Tienes un día bastante ocupado. Pero los planetas te brindan su energía y poder para poder cumplir con todas tus obligaciones. Delega, Cáncer, permite que otros te ayuden, cooperen y tomen decisiones por iniciativa propia. Tu sentido de protección te inclina a querer dominar a otros y eso incomoda. Tu afirmación de hoy: “Dejo ir y yo fluyo”. Números de suerte: 32, 18, 45.

SHARE COPY LINK El astrólogo Walter Mercado hace sus predicciones para los signos Cáncer, Escorpio y Piscis para el año 2019.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Ríe, Leo y decide ser feliz. Tienes muchas razones para agradecer y celebrar. Busca conectarte y contagiarte con gente positiva, emprendedora y ambiciosa. Necesitas esa energía para seguir adelante con tus planes. El amor está a tu lado, disfrútalo y déjate amar. El orgullo ha sido tu escudo para alejar a quien te quiere. Tu afirmación de hoy: “Hoy es el día más feliz de mi vida”. Números de suerte: 6, 49, 39.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

De nada sirve que te rebeles con las personas equivocadas, que insistas en echarle la culpa a otros de que tus planes no se cumplan. Acepta las consecuencias de tus actos. Pedir perdón luego de haber hecho daño deja heridas. Cuida el amor que tienes. Tu afirmación de hoy: “El amor hace el bien”. Números de suerte: 42, 43, 44.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Mucha energía en tu mansión del amor y las uniones han hecho de abril un mes muy estable y feliz para ti sentimentalmente. Permite que continúe así teniendo una actitud positiva y optimista. Este domingo únete más al ser querido. Déjate mimar, amar y ayudar. Dinero llegará pronto pero el ahorro se impone. Tu afirmación de hoy: “Deseo lo mejor para mí y para los demás”. Números de suerte: 20, 8, 45.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Abre tu corazón a todo lo bello que llega a ti y muchas veces te cierras a recibir. Fluye con todo lo que surja en este día. Gente joven y entusiasta te rodea y contagia con nuevos ritmos y costumbres. El Sol y otros planetas fomentan el amor y las uniones a partir de esta semana. Deja en el pasado los traumas amorosos. Tu afirmación de hoy: “Tengo todo para ser feliz”. Números de suerte: 39, 5, 40.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Cada experiencia tiene una enseñanza para todos. Te toca a ti preguntarte cual fue la lección y si vale la pena repetirla para bien o para mal. Tu carácter fuerte, dominante y sin términos medios te lleva a concluir con una situación que ha agotado tu paciencia. El momento de actuar llegó. Los planetas favorecen y fortalecen tus finanzas. Tu afirmación de hoy: “Nada me falta”. Números de suerte: 17, 40, 7.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Tu paciencia ha llegado a su límite con una situación personal. Tienes que decidir entre continuar así o cambiar. El papel de mártir no te queda bien. Acepta que nada cambia si tú no tomas acción por ti mismo. En lo económico te encuentras estable y nada te falta. Cuida tu figura, tu imagen personal. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de cambiar lo que no me gusta de mi vida”. Números de suerte: 45, 39, 20.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Acuario eres fuerte y divertido. Tu alegría es contagiosa. Llenas de optimismo y positivismo a otros. El amor que das se te devuelve multiplicado. Prohibido quejarse, hoy es día de agradecer. Todo lo que recibes, vives y disfrutas es porque te lo has merecido. Te aman y amas. Hazte un regalo, te lo mereces. Tu afirmación de hoy: “Mientras más amor doy, más recibo”. Números de suerte: 11, 40, 53.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

La energía planetaria te impulsa a distraer tu mente y salir de la rutina. Piensa en que puedes emplear tu día en forma diferente. Gente muy activa desea incluirte en sus planes. Fluye y déjate llevar. El Sol continúa impulsando tus finanzas hacia la abundancia. Lo económico no debe preocuparte. Ocúpate de tu salud e imagen física. Tu afirmación de hoy: “Mi vida es hermosa y bendecida”. Números de suerte: 4, 10, 40.