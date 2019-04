Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del martes 23.04.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Cuida tu espacio y tu tiempo. No comprometas aquello que te brinda paz y que te mantiene en balance. La familia cercana demandando más de lo acostumbrado. No le tienes que decir sí todo el tiempo o terminarás haciéndote cargo de aquellos problemas que no te pertenecen. Números de suerte: 7, 15, 4.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Estarás ahora en las de viajar. Mantente organizado en todo para que te facilites las cosas al momento de partir. Los estudios de otros idiomas te resultarán no sólo entretenidos, sino que te abrirán las puertas a nuevas oportunidades económicas. Todo esfuerzo será recompensado. Números de suerte: 18, 3, 27.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

No insistas en lo que no te conviene. Estudia bien esa situación por la que estás pasando y verás que por orgullo de tu parte mantienes una situación que te hace daño especialmente en el aspecto emocional. Se impone ahora que aprendas a quererte y cuidarte mucho a ti mismo. Números de suerte: 30, 16, 31.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

El trabajo en estos días se te hará mucho más agradable o más placentero que de costumbre. Ideas nuevas, innovadoras brotan de tu mente y te llevan al progreso económico. Tienes ahora la ayuda y el apoyo de aquellos que te conocen y de los que no te conocen también. Números de suerte: 16, 10, 12.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

El momento es excelente para comenzar un nuevo entretenimiento o una carrera diferente. Deja que todos admiren esa luz que tú irradias. Se impone que finalices algo en tu vida que ya no tiene sentido alguno. Es tiempo de nuevos comienzos, de nuevos encuentros, de nueva vida. Números de suerte: 48, 32, 1.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Hay algo dentro de ti, en tu mente que te está molestando y debes de enfrentarte el problema. Busca ayuda si lo consideras necesario y sal adelante. Últimamente has estado muy demandante especialmente para con tu familia y ya es tiempo de que comiences a modificar esa actitud. Números de suerte: 29, 15, 6.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Se enfatiza para ti el sector financiero por lo que la energía planetaria te lleva a recortar o controlar los gastos. Si tienes pareja ponte de acuerdo con la misma para que ambos puedan organizarse y establecer un plan que les ayude a cubrir gastos de emergencias para el futuro. Números de suerte: 36, 28, 19.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Basta ya de lamentaciones. Si tienes que cambiar tu dieta, comienza hoy mismo, así como también ese régimen de ejercicios que por largo tiempo has estado posponiendo. Mantenerte saludable debe ser tu mayor prioridad. Es momento de tomar acción en aquellas cosas relacionadas con tu salud. Números de suerte: 2, 13, 42.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Ahora te sentirás libre, liviano en cuerpo y alma para seguir adelante con tu vida. No te harás responsable de otras personas ya que dejarás que cada cual se haga responsable de su carga. La energía planetaria te impulsa a envolverte en nuevos estudios o en alguna actividad artística. Números de suerte: 50, 17, 33.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Toma la iniciativa en asuntos de amor, si quieres mantener una relación amorosa estable. Cualquier gesto de atención que tengas hacia esa persona que te interesa te será agradecido y recompensado. Piensa que la otra persona podría cansarse de esperar por ti. El momento es ahora. Números de suerte: 51, 48, 35.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

No sigas de un lado para otro en lo que a tu trabajo o profesión se refiere. Ve en busca de lo seguro, de lo estable, aunque tengas que en el presente hacer uno que otro sacrificio; con el tiempo realizarás que valió la pena el esfuerzo. Tienes a tu lado a alguien que depende mucho de ti. Números de suerte: 21, 38, 14.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Ve despacio ya que todo lo que se requiere de ti es que te organices y pienses en cómo economizar. Tienes que tomar la vida en serio, ya que tus acciones perjudican indirectamente a aquellos que amas. Las malas decisiones que has tomado en relación al dinero, están dejando ver sus efectos. Números de suerte: 9, 20, 5.