Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del miércoles 24.04.19

Aries, Leo y Sagitario: Predicciones para el 2019 por Walter Mercado Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019. Up Next × SHARE COPY LINK Predicciones de Walter Mercado para los signos Aries, Leo y Sagitario en el año 2019.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Pon por escrito todo lo que te venga en mente en relación con tu vida personal o trabajo. Actividades dentro de tu hogar o con tu familia te harán sentir muy complacido. Estarás ahora muy pasional con tu pareja y si te encuentras solo (a), el romance de seguro te va a rondar. Números de suerte: 6, 30, 11.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Hermanos y vecinos estarán algo agresivos, pero tu encanto y tu carisma harán que todo lo negativo a tu alrededor se debilite. Te llegará inspiración para hacer cambios en tu hogar. Estarás muy intuitivo y te sentirás apoyado por las estrellas para tomar la iniciativa en todo. Números de suerte: 49, 1, 22.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Encontrarás el balance perfecto entre tu vida personal y tu vida pública. Sigues evolucionando y creciendo. Una parte tuya quiere desprenderse de ataduras del pasado y otra no, pero lo que se impone ahora es el cambio hacia un futuro nuevo. Recibirás rayos luminosos de amor. Números de suerte: 33, 9, 18.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

No es aconsejable cerrar negocios ni firmar papeles importantes. Podrían presentarse desacuerdos con tu pareja por lo que trata de poner de tu parte y ser más complaciente con la misma. Se presentan gastos inesperados que debilitarán tus finanzas si es que no te has ocupado en economizar. Números de suerte: 6, 43, 28.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Las estrellas te aconsejan combatir la agresividad y el coraje que tanto te atrasan y te enferman. Ten mucha paciencia si tienes algún negocio pendiente y éste se atrasa. Experimentarás algunos problemas de comunicación. Mucho cuidado con lo que dices ya que podría crearte problemas. Números de suerte: 38, 22, 1.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Cuídate de engaños, mentiras y traiciones en el terreno del amor. No te ilusiones con romances fabulosos que se crucen en tu camino. Tómalo todo deportivamente, sin compromiso y diviértete en grande. En el sector del dinero, ponte al día y cumple con tus compromisos financieros. Números de suerte: 13, 7, 10.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Te encuentras en buen momento para viajar y disfrutar de la vida, así como también para enamorarte si es que aún no tienes pareja. Las estrellas te dan el impulso para terminar lo que empezaste hace algún tiempo atrás y que tenías en el olvido. Tu comunicación mejora. Números de suerte: 46, 3, 20.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Trabajo y hogar se enfrentan, no debes abandonar uno para atender el otro así que presta especial atención en esta materia. Cuídate de no malgastar pues se te presentan gastos con tu pareja, por romance o lujos. No dejes pasar por alto cualquier malentendido con tu pareja o asociado. Números de suerte: 31, 5, 21.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

No sigas cargando con recuerdos negativos de tu ayer. Haz limpieza general en todos los aspectos de tu vida, Sagitario. Dedícate a componer todo lo que esté mal, lo que no sirva. Lo que inviertas para tu futuro durante el día de hoy, te va a traer resultados muy beneficiosos. Números de suerte: 10, 15, 27.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Florece para ti el sector de las finanzas. Las estrellas te dan luz verde para llevar a cabo proyectos y firmar documentos. La comunicación a nivel profesional está favorecida. Brillarás en trabajo o profesión. Si te encuentras soltero(a), aparecerá algún romance en tu lugar de trabajo. Números de suerte: 40, 12, 32.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Estarás sensible, intuitivo y misterioso. Experiencias místicas no faltarán, seres de luz te revelan mensajes a través de los sueños. Los amores clandestinos se pueden presentar, pero tienes que estar consciente de que no están bien aspectados. No te busques más problemas de los que tienes. Números de suerte: 18, 21, 1.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

No permitas que ansiedades y depresiones te quiten la sonrisa. Ten presente que todo en esta vida es pasajero. Diviértete, arréglate, dedícate tiempo a ti, comienza una dieta sana, ve a un gimnasio o haz deportes al aire libre ya que todo lo que hagas por ti dará excelentes resultados. Números de suerte: 15, 22, 50.