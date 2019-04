Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del domingo 28.04.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Por fin todo lo estaba estancado o paralizado, comienza a avanzar con éxito. La energía planetaria fomenta para ti, Aries, propuestas, viajes y todo lo que ha estado pendiente de resolverse. También te favorece en asuntos románticos. Podrás expresar tus sentimientos con claridad. Tu afirmación de hoy: “Todo lo puedo gracias a mi fe en Dios”. Números de suerte: 4, 29, 11.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tu sensualidad y atractivo personal se acentúa con la influencia planetaria. El Sol te hace brillar y destacarte en todo momento. Eso de pasar desapercibido quedó en el pasado. Es importante que cuides tu imagen y no des motivos para críticas, chismes o intrigas que puedan usarse en tu contra. Tu afirmación de hoy: “Soy inmune a todo aquel que desee hacerme mal”. Números de suerte: 10, 32, 44.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Agradece que hayas sobrevivido a tantas penurias y dificultades que ahora te han hecho más fuerte y resistente. El geminiano débil es algo del pasado. Ahora te atreves a todo. El mundo es tuyo, te pertenece. Nadie toma decisiones por ti. En el amor, renuncias a manipulaciones y dramas. Tu afirmación de hoy: “Me librero de todo lo que me limita”. Números de suerte: 28, 39, 11.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Mucha diversión, alegría y dichas han hecho de ti una persona más abierta a vivir nuevas experiencias. Te sientes más unido a tu pareja. Deseas estabilizarte en lo económico, profesional y sentimental. El estar con el corazón divido en asuntos del amor, te hace sentir infeliz. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz, amo y me aman”. Números de suerte: 20, 38, 21.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Tropezar con los problemas del diario vivir es natural, pero seguir golpeándote cada día con lo mismo, es tu decisión. Insistes en cambiar lo que por años te ha hecho infeliz. Tu terquedad te enferma física, mental y emocionalmente. Se refleja en tu salud y carácter. No culpes a otros de tus desgracias. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de cambiar mi presente”. Números de suerte: 12, 45, 30.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Mucha acción con familiares, amigos y compañeros de estudio o trabajo. Nada de quedarte en casa solo. Si no te buscan, sé tú el que busque. Si no te llaman, llama. Conéctate con primos y otros familiares y con vecinos. Activa tu día. Sal de la monotonía, de estar pensando en quien se fue y no regresó. Tu afirmación de hoy: “Yo soy la alegría, felicidad y amor”. Números de suerte: 7, 49, 29.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Domingo para adelantar proyectos en progreso. Todo malestar de salud, achaques o dolamas mejora notablemente. Es estos momentos de tanta acción, no hay lugar para enfermarte. Tu mente está ocupada en los cambios que están ocurriendo en tu vida. Tu afirmación de hoy: “Perdono para sentirme libre de cargas negativas”. Números de suerte: 43, 29 y 33.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Tu salud, energía física y tu entusiasmo se unen para darte una imagen juvenil y atractiva. Los planetas te inyectan alegría para gozar más junto amigos y compañeros de trabajo. Distráete, ya que estás muy apegado a tus pertenencias, especialmente de tu hogar. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz, amor y armonía en mí”. Números de suerte: 41, 26 y 53.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Buscarás sentirte útil, dinámico, vivo. El estar alejado de todos y de todo es lo que te ha llevado a la soledad. Renuncias al aislamiento y te asocias para crecer en tu negocio o profesión. Trabajar a ti te fortalece, te mantiene ágil de mente y cerca de la gente con quien te gusta compartir. Tu afirmación de hoy: “Mi capacidad de progreso es ilimitada”. Números de suerte: 20, 45 y 18.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Todo lo que te inquieta en tu sector laboral con compañeros de trabajo, ahora se aclara. Momento de unirte, adaptarte a grupos. Evita chismes, ya que saldrás perjudicado. Nada de conspirar contra otros. Destácate por tu actitud cooperadora y dispuesto hacer cualquier labor. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona importante y esencial para los que realmente me quieren”. Números de suerte: 30, 22, 15.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Te encuentras dulce, atrayendo miradas, conquistando corazones. Un admirador te busca y te seduce con mucha facilidad. Se espera que disfruten de momentos muy eróticos y apasionados. Si ya tienes pareja, este es el momento para estrechar más su unión. Tu afirmación de hoy: “Cada día soy más próspero y vivo en abundancia total”. Números de suerte: 16, 37, 49.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Domingo para ponerte al día en muchos aspectos importantes. Tu imagen personal es uno de ellos. Dinero no te faltará, pero debes saberlo rendir y administrar. Aprovecha las ventas especiales y liquidaciones. Busca el mejor precio. Maneja tu dinero con suma cautela. Tu afirmación para el día de hoy: “Confió totalmente en el Orden Divino”. Números de suerte: 39, 44 y 28.