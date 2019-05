Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 02.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Lo relacionado al dinero se enfatiza para ti, Aries. Aunque se avecinan más gastos que de costumbre, tú te recuperarás como por arte de magia. Toda inversión promete dejar excelentes ganancias en el sector económico. Lánzate sin pena alguna a emprender nuevos negocios. Números de suerte: 50, 43, 27.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Dile “no” a la prisa y a la ansiedad. Relájate que te conviene. Económicamente estarás estable ya que sabrás administrar inteligentemente tu dinero aun en los días de más gastos. Actividades sociales, recreativas y reuniones laborales ocuparán gran parte de tu tiempo ahora. Números de suerte: 45, 12, 37.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Tu energía mental estará dirigida a alguien que significó mucho en tu vida. Espera pacientemente que cuando menos lo esperes tendrás noticias de esa persona. Ocupa tu tiempo libre en compartir más con la familia. Haz de esos momentos unos de mucho amor, unión y esperanzas. Números de suerte: 30, 2, 14.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Si tienes planes de mudarte, adelante, no lo sigas pensando ya que todo cambio te beneficiará grandemente especialmente en lo relacionado con tu trabajo. El amor, la aventura, lo excitante no faltará ahora en tu vida. Nuevos compromisos, cambios de rutina te mantendrán ocupado. Números de suerte: 38, 4, 22.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Estudios y viajes se enfatizan para ti. Se abren ahora las puertas, para poner tus conocimientos al servicio de los demás. Asuntos legales, papeles importantes pasarán por un periodo corto de estancamiento pero luego todo volverá a la normalidad y podrás organizarte mejor. Números de suerte: 7, 41, 28.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Mantente fiel a tu presupuesto en cuanto a los regalos o compras que tengas que hacer. Ponte al día en el trabajo atrasado para que luego puedas disfrutar de tu tiempo libre. Mientras menos preocupaciones tengas mejor. Organízate en todos los aspectos y te harás la vida más fácil. Números de suerte: 21, 9, 48.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu popularidad crece entre familiares, compañeros de trabajo, vecinos o amistades. Toda actividad promete ser placentera. Compartirás con una persona que ha aportado mucho a tu vida. Hay mucha actividad a tu alrededor por lo que es importante que tengas un refugio para relajarte. Números de suerte: 6, 29, 31.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Te acercarás hacia todo lo relacionado con lo místico, la metafísica o las ciencias ocultas. Tus encantos se exaltan. Estarás sensual y atractivo. Captarás la atención de todos. Tus ojos serán tu mejor arma al momento de la conquista. Lo que quieras decir lo transmitirás a través de tu mirada. Números de suerte: 26, 5, 32.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Nuevas amistades totalmente distintas, ambientes diferentes a los que estabas acostumbrado, serán los que te inyecten de alegría, entusiasmo y te lleven a disfrutar como nunca antes de tu eterna juventud. En asuntos de amor, pensarás más con tu mente y menos con el corazón. Números de suerte: 47, 14, 2.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Actividades no te faltarán en donde compartir con seres que te llenarán de inspiración y te darán la mano en lo que necesites. Lo pasado ya pasó. No te sigas torturando por lo que pudo haber sido y no fue. Cambia esos pensamientos negativos por unos alegres y optimistas. Números de suerte: 17, 35, 29.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Vencerás sobre todo impedimento o limitación que encuentres en tu camino. Tienes en tus manos tu carta de triunfo. Sigue cultivando pensamientos positivos y pon tus talentos a lo orden de quien los necesite. Conquistarás corazones por tu buena voluntad y por el amor que le pones a todo lo que haces. Números de suerte: 18, 42, 13.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Confía en el consejo de un experto y pon tu dinero a ganar más dinero. Pon en claro todo aquello que te preocupa. Necesitas liberar las tensiones y descansar en cuerpo y alma. Mira en tu interior y dale importancia a tus creencias, valores y sentimientos. Mejora tu salud espiritual. Números de suerte: 8, 19, 3.