Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del viernes 03.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Evita las amistades que no te son sinceras y que te demuestran envidia con sus acciones y con sus palabras o gestos. En lo económico, no malgastes tu dinero, mejora ese aspecto en tu vida. Ahorra, necesitas ahorrar. Cuídate de caer en una trampa y abre bien los ojos. Números de suerte: 42, 8, 20.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Si te equivocas, acéptalo y aprende de tus experiencias. No quieras ocultar o negar las cosas que te han salido mal ya que es como tratar de tapar el cielo con la palma de la mano. Si quieres progresar haz buen uso de tus experiencias pasadas para no caer en el mismo error dos veces. Números de suerte: 3, 28, 25.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Limpia, saca de tu mente experiencias negativas del pasado. Descarga, bota o entierra todo sentimiento de rencor o de venganza. Ten presente que lograrás más si te calmas y estudias tus opciones. Sigue las leyes del Universo y verás que se te hará fácil conseguir lo que tanto deseas. Números de suerte: 11, 4, 20.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Estarás más claro espiritualmente para orientarte por el camino correcto. Se respira paz y amor a tu alrededor y se olvidan viejas rencillas. Una de tus metas será lograr la armonía en ti, con tu gente y lo estás logrando. Viajes, contactos con el extranjero y asuntos legales están bien aspectados. Números de suerte: 13, 17, 29.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Descubre en cada momento ese encanto especial que cada cosa y cada persona encierra. Enfréntate sin temor alguno a la verdad y la misma será tu mejor aliada. Admite tus faltas y ten el valor de corregirlas. Un encuentro con alguien de tu pasado te liberará de una duda. Números de suerte: 13, 7, 35.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Experimentarás una transformación positiva en tu persona. Tu manera de ver los problemas cambia porque has madurado. Tu salud mejora y tu carácter se torna más dócil. Te encontrarás muy comunicativo y expresivo. La estrella de la buena suerte te ilumina con todo su esplendor. Números de suerte: 6, 19, 32.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Es momento de pensar en cosas alegres y de ampliar tu círculo de amistades. Exalta lo mejor de tu mágica y amorosa personalidad. Escucha, toca, observa con todos tus sentidos. Proponte hacer de cada día uno único, tú puedes hacer la diferencia en la vida de otra persona. Números de suerte: 41, 15, 2.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Se acabó tu rol de víctima. Tendrás ahora el poder mental y la astucia para salir airoso de todo reto. Romperás con aquellas cadenas impuestas por lástima o compasión. Haz contacto con tu poder interno y te atreverás a todo. Crecerás tanto en el aspecto material como espiritual. Números de suerte: 21, 7, 33.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Préstale atención a tu imagen pública, a tu trabajo, a tu profesión. No descuides los detalles. Sentirás la necesidad de cambiar algo en tu vida que te impide progresar como tú deseas. Una persona a la que hace poco conociste, se comunica contigo para establecer lazos sentimentales. Números de suerte: 22, 9, 36.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

En asuntos de amor te encontrarás en altas y bajas. Tendrás que luchar por rescatar el amor o la amistad de ese alguien especial. Todo gesto o acción contará en tu contra o en tu favor. El no ser franco con la persona que amas te ha causado más problemas de los que imaginabas. Números de suerte: 25, 9, 8.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Superas desengaños, decepciones, derrotas y se suavizan asperezas de índole sentimental. La paz vuelve a reinar en tu vida. Desarrolla tolerancia y lo verás todo desde otra perspectiva o punto de vista. Ese proyecto que deseas realizar tomará más tiempo del estipulado por ti. Números de suerte: 15, 3, 10.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Rompe con dependencias emocionales que no te hacen nada de bien. Tómate un descanso de las preocupaciones, relájate y separa tiempo para no hacer nada. Evita explotar por cosas que no tienen importancia. Busca la raíz del problema y resuélvelo antes de que siga creciendo en proporción. Números de suerte: 28, 1, 25.