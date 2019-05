Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del martes 07.05.19

El horóscopo de Walter Mercado.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Ganarás en sabiduría por medio de tus experiencias. Te sentirás realizado y seguro en tu mundo. El viento sopla a tu favor, alejando la mala suerte. Todo te impulsa al cambio y no faltará en tu camino quien comparta tus nuevas ideas y te ayude a implementar las mismas con éxito. Números de suerte: 27, 43, 5.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Tendrás infinita tolerancia y comprensión. Amigos y nuevos contactos serán tus amuletos de suerte. Tu hambre de amor y atención será satisfecha en la unión con alguien que conocerás muy pronto. En tu área del trabajo o profesión podrás laborar mejor con los más difíciles. Números de suerte: 44, 36, 25.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Tus facultades extra-sensoriales se agudizan. Todo lo que signifique espiritualidad y ocultismo saldrá ahora a la luz. Enemigos ocultos se descubrirán. Se impone que te responsabilices por todo lo que digas y decidas. Tus cualidades de pionero y luchador se manifestarán como nunca antes. Números de suerte: 31, 40, 12.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Labora con tu niño interior, practica meditación, entra en el silencio, busca las contestaciones a tus dudas en tu propio ser. Las estrellas continúan impulsándote a romper fronteras. Tu suerte, tu presente y tu futuro estará ahora unido al amor. Lucha por tu felicidad en el amor. Números de suerte: 9, 18, 26.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

No repitas viejos errores al entregar tu corazón a quien no se lo merece. Coquetea, juega pero no decidas nada hasta que estés completamente seguro de que eso es lo que quieres. Ponte en contacto con tus familiares. Pon tu granito de arena para mantener la familia unida. Números de suerte: 11, 2, 16.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Sé honesto, valiente y toma decisiones sabias. No sigas dejando pasar el tiempo, mañana será tarde. Encuentros con personas de tu pasado te llevarán a reevaluar una vez más tu vida sentimental. Es tiempo de echar raíces profundas, de buscar lo seguro y estable en tu vida. Números de suerte: 48, 30, 10.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Tu imaginación no tendrá límites y podrás inventar y reinventar. Tendrás éxito en el plano profesional. Miedos, traumas o complejos de la niñez serán vencidos. Programaciones emocionales negativas serán transformadas en una visión clara y positiva de tu presente y de tu futuro. Números de suerte: 19, 3, 40.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Saca provecho a tus múltiples talentos, Escorpio. Tú ya has crecido y madurado sobre situaciones y relaciones que te mantenían estancado, da tu grito de libertad. Tu reputación crece y llamarás poderosamente la atención. Tu magia personal atraerá a muchos admiradores. Números de suerte: 45, 38, 19.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Te orientas por nuevos senderos con valor y sabiduría. Los errores cometidos en el terreno sentimental te han hacho madurar. Es tiempo de fortalecerte emocionalmente y de atreverte a realizar lo que antes nunca te atreviste a hacer. La familia seguirá siendo tu salvación o tu dolor de cabeza. Números de suerte: 7, 17, 9.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Ahora tendrás la inteligencia y experiencia para vencerlo todo y salir airoso. La energía planetaria te estimula ahora a estudiar, a crear, inventar y destacar tu individualidad en todo. Harás maravillas con tus talentos y lo harás todo con mucha calidad, logrando aumentar tus ingresos aumentan. Números de suerte: 1, 12, 4.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Dirás adiós a todo lo que te atrasa o te limita. Sabrás exactamente hacia dónde dirigirte y esa seguridad en ti mismo te llevará al éxito. Este es tu momento de expansión mental, cultural y espiritual. Busca la luz y la orientación de un profesional y prográmate para cambios mayores. Números de suerte: 5, 24, 13.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Tu salud mental y física mejora notablemente. Harás resoluciones y las cumplirás para tu satisfacción. Talentos en el arte, la música, el baile y la actuación se manifiestan. Sigue cultivándote, superándote, estudiando y mejorándote en todos los aspectos de tu vida, pececito. Números de suerte: 3, 20, 17.