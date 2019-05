Walter Mercado WALTER MERCADO: Horóscopo del miércoles 08.05.19

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Estarás nuevamente en el ojo público. Sale hacia afuera toda tu belleza interior. Utiliza tu palabra para llevar la verdad a otros seres humanos que viven en las sombras y que están necesitados de una mano amiga. Ingresos económicos, viajes al extranjero, entusiasmo, están en agenda para ti. Números de suerte: 42, 6, 13.

Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

Vendrá un renacimiento para ti. Recibes el pago por todo lo sufrido. Nadie podrá quitarte lo que el Universo tiene reservado para ti. Los golpes y decepciones en tus relaciones personales, profesionales y sentimentales te han fortalecido y te han preparado para lograr tus sueños. Números de suerte: 21, 10, 35.

Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

No pierdas el sueño por asuntos de dinero. Relájate que muy pronto comenzarás a recibir en abundancia. Tendrás suerte en todo lo relacionado a tu hogar o tu familia por lo que estás en buen momento para moverte a una nueva casa o disfrutar de encuentros sociales con tus seres queridos. Números de suerte: 6, 22, 16.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Es momento de demostrar más agresividad al demandar tus derechos. No calles nada, no sigas siendo víctima de nadie. Prográmate a ser feliz, a disfrutar intensamente de la vida, a evolucionar espiritualmente. Con tu verdad lograrás todo lo que te propongas. Números de suerte: 1, 15, 6.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Podrás tomar la iniciativa y desarrollar ese manantial de ideas brillantes que siempre has tenido. Proponte una nueva filosofía de vivir porque si pierdes esta oportunidad, tal vez nunca la vuelvas a tener. Ha llegado tu momento de estabilizarte si es que aún no lo has hecho. Números de suerte: 29, 11, 8.

Virgo

(23 de agosto - 22 de sept.)

Cuida de tu salud. Aprende a laborar con la energía positiva de tu organismo. Respira profundamente y exhala lo negativo de tu cuerpo. Descansa, cuídate y aliméntate correctamente, sin excesos. Dale mucho cariño, calor humano y atención a tu familia pero sin permitir que se aprovechen de ti. Números de suerte: 5, 8, 19.

Libra

(23 de sept. - 22 de oct.)

Aparecen oportunidades para demostrar todo lo que tú puedes hacer. Si estás en busca de pareja, aprovecha para mostrar tus mejores galas e ir tras la conquista. Asuntos que fracasaron en el ayer, planes que no funcionaron ahora tienen su mejor momento. La vida te premia, Libra. Números de suerte: 20, 15, 43.

Escorpión

(23 de oct. - 21 de nov.)

Lo relacionado con el extranjero como viajar, aprender otros idiomas, se exalta. Espera cambios mayores en el área de tu hogar, tu centro laboral y el mundo donde te desenvuelves. Lo inservible, se va de tu vida para hacer espacio a lo bello y todo lo hermoso que el universo tiene para ti. Números de suerte: 18, 50, 31.

Sagitario

(22 de nov. - 21 de dic.)

Se realizan tus sueños de grandezas, de romper fronteras, de viajar, de demostrarle al mundo tus talentos. En lo relacionado a tu trabajo o tus finanzas, no te preocuparás por lo que no ha acontecido ni va a suceder. Estarás muy generoso y colaborador para con tu familia y tus buenas amistades. Números de suerte: 36, 1, 33.

Capricornio

(22 de dic. - 19 de ene.)

Te enfrentarás a pruebas que podrás vencer victoriosamente. Tu poder saldrá de tu interior. Sigue dando lo mejor de ti, Capricornio. Sueños y revelaciones te abren las puertas al mundo de lo místico, lo espiritual haciéndote sentir la presencia y la ayuda de tus Ángeles de luz. Números de suerte: 12, 2, 7.

Acuario

(20 de ene. - 18 de feb.)

Descubrirás que en ti se encierra todo el poder del universo y comenzarás por amarte y respetarte a ti mismo. Vuelves a empezar en cero pero con toda la sabiduría que has obtenido en los últimos años. Estudia toda oferta de trabajo, negocio o empleo pero no te precipites a tomar decisiones. Números de suerte: 4, 19, 12.

Piscis

(19 de feb. - 20 de marzo)

Aventúrate en nuevas empresas. No te impongas límites en nada que desees hacer o realizar. Tu vida dará un cambio marcado por alcanzar la independencia física y mental. Vivirás lo impredecible, lo extraño, lo raro y lo mágico. Purifica tu mente. No te des el lujo de un pensamiento negativo. Números de suerte: 19, 12, 4.